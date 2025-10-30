我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）世界大賽第5戰在洛杉磯上演，加拿大饒舌天王Drake在多倫多藍鳥以6比1擊敗洛杉磯道奇、系列賽取得3比2聽牌後，立刻在社群媒體上開炮，嘲諷道奇超級球星大谷翔平被菜鳥投手耶薩瓦吉（Trey Yesavage）三振的畫面。Drake在限時動態貼出該張照片，並配上文字「Savage already otw to the dugout boss lol（Savage送你回休息室啦，哈哈）」，不僅讓藍鳥球迷狂歡，也讓道奇球迷氣得牙癢癢。藍鳥憑藉新星耶薩瓦吉的驚人投球表現，以6比1擊敗道奇，在世界大賽中取得3：2領先，即將返回主場多倫多Rogers Centre迎接冠軍點。耶薩瓦吉本場繳出7局僅失1分、12次三振的神級內容，讓道奇的MVP打線全軍覆沒。22歲的菜鳥右投僅用104球完成這場歷史級勝投。Drake賽後隨即在Instagram限時動態上轉發一張耶薩瓦吉三振大谷翔平的照片，並配上嘲諷文字：「Savage already otw to the dugout boss lol（Savage已經送你回休息室啦，老大哈哈）」，明顯是在調侃道奇王牌。在藍鳥贏球後，Drake再度發文寫道：「再一場！」十分期待球隊能夠奪冠。道奇的三位MVP等級球星此役完全陷入低潮：大谷翔平：4打數無安打，3局被耶薩瓦吉三振一次；貝茲（Mookie Betts）4打數0安打、吞下兩K；弗里曼（Freddie Freeman）全場四打席全被三振。整體而言，道奇打線30打數僅4支安打，被三振多達15次，幾乎被藍鳥投手群玩弄於鼓掌之間。藍鳥開賽火力全開，施耐德（Davis Schneider）首局就從道奇先發史奈爾（Blake Snell）手中轟出陽春砲，接著小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）再補上一發全壘打，瞬間取得2：0領先。雖然道奇的赫南德茲（Kiké Hernández）在三局轟出反擊炮，但藍鳥隨即連得4分鎖定勝局。耶薩瓦吉的壓制力讓全場陷入多倫多狂歡，球迷高呼：「這才是藍鳥的新時代！」世界大賽第6戰將於台灣時間11月1日在Rogers Centre舉行，藍鳥距離睽違32年的冠軍只差一步。若能成功封王，Drake勢必會在社群上再次「開嗆」洛杉磯全城。