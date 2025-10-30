我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠中鋒「AD」戴維斯（Anthony Davis）再度傳出傷情，在對印第安納溜馬的比賽中僅打不到一節便因左腿不適退場，最終被球隊宣布本場不再回歸。根據《ESPN》記者Tim MacMahon報導，戴維斯在第一節一次進攻中落地時明顯表現出疼痛反應，隨後在比賽剩下4分12秒時被教練基德（Jason Kidd）叫停換下，直接返回休息室接受評估。基德賽後表示：「他嘗試想回到場上，但我們不想冒風險。接下來會持續觀察他的狀況。」戴維斯本場比賽前已被列入傷兵報告，狀態為「可能上場（probable）」，原因是雙側阿基里斯腱肌腱病變。儘管開季前四戰他皆出賽超過32分鐘，但這次左腿不適仍讓外界擔心老傷復發。他過往的傷病史相當豐富，雖在2023-24賽季健康出賽76場，但自2020年起就從未突破60場。去年被獨行俠透過交易自湖人換來，作為「Luka Doncic交易案」的核心籌碼，卻僅打9場便因內收肌拉傷缺席18場比賽。今年7月，戴維斯進行了右眼視網膜修復手術，因此本季被迫全程配戴護目鏡出賽。雖然他在訓練營前恢復良好，但這次的腿部不適再度為其健康蒙上陰影。對目前戰績不穩的獨行俠而言，戴維斯的傷勢可說是雪上加霜。球隊另外兩名中鋒也無法上陣：萊夫利（Dereck Lively II）右膝扭傷，持續休戰；加福德（Daniel Gafford）右腳踝扭傷，本季尚未出賽。基德在賽後強調球隊會「謹慎處理」Davis的復原進度，並指出目前團隊將採取短期輪替方案因應禁區缺口。對於這位仍在追求健康穩定的明星內線而言，這次受傷不僅影響獨行俠戰力，也再度喚起球迷對他「玻璃人體質」的擔憂。