▲粿粿（左）和范姜彥豐（右）婚姻觸礁，男方更指控粿粿出軌王子，掀起輿論，網路上的各種討論也尚未停歇 。（圖／粿粿 IG @meigo.c）

男星范姜彥豐昨（29）日突在社群公開控訴，直指妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是好友藝人王子（邱勝翊）。爆料影片掀起軒然大波，網友更熱烈討論，王子會不會娶粿粿回家，對此大批粉絲都不看好，直呼：「玩一下而已」、「不可能別鬧了。」在風波持續延燒之際，PTT上就有人好奇發文提問：「王子娶粿粿的機率有多高？」原PO認為，范姜彥豐如今篤定要離婚，粿粿若恢復單身，王子本人也未婚，兩人既然已坦承有曖昧，是否有機會修成正果？引來大批鄉民回覆。然而鄉民反應幾乎一面倒，紛紛吐槽，「童話故事是假的」、「娶了就GG了」、「男人說過的話，轉身就忘了」、「離婚就不要了」、「不是人妻沒有價值」、「跑得比風還快」、「直接切割。」毫不留情。甚至有人直言：「玩一下而已別鬧了」、「高歌離席了！」諷刺意味十足。回顧事件起點，范姜彥豐影片中心碎指控，粿粿以「需要空間」為由逐漸疏遠婚姻，卻暗中與王子保持密切往來。他強調信任被踐踏，自己成了「戴著綠帽的小丑」。粿粿反控范姜提出的離婚金額超出她的負擔，並稱影片內容有許多與事實不符，對於外界最關注的「婚內出軌」卻隻字未提。王子則在聲明中坦承「不小心超越了朋友界線」，卻強調自己並非有意介入他人婚姻。如今，隨著網路輿論的二次發酵，「王子是否可能娶粿粿」成為新話題，卻遭網友以各種辛辣語氣否決，幾乎一致認為兩人關係難有未來。