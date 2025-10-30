我是廣告 請繼續往下閱讀

▲庫明加在休賽期與科爾多次對談，主動表示希望被「更嚴格地執教」，而非被忽視。（圖／美聯社／達志影像）

指標 數據 生涯比較 上場時間 30.2 分鐘 生涯新高 場均得分 16.2 分 生涯新高 命中率 52.7% 遠超過去年46.0% 三分命中率 43.8% 生涯平均僅33.5% 籃板 7.4 個 生涯平均4.1個 使用率 21.6% 去年高達27.4%，球權更平衡

▲勇士以4勝1敗開季，其中包含連勝湖人與快艇。分析指出，庫明加的能量與效率正是球隊能重啟冠軍夢的關鍵拼圖。（圖／美聯社／達志影像）

▲庫明加表示，如果科爾有一天決定讓他替補，他也能接受，只要有明確理由。（圖／美聯社／達志影像）

這個夏天，庫明加（Jonathan Kuminga）與金州勇士的續約談判一度陷入僵局，外界盛傳他對球隊角色不滿、考慮另尋出路。然而，出乎所有人意料的是——這場「危機」最終反而成為轉機。根據《舊金山標準報》記者Tim Kawakami報導，如今的庫明加，不僅在隊上打出好的比賽內容，還與總教練科爾（Steve Kerr）重建起過去缺乏的信任與溝通，他的成熟與轉變，正在讓勇士重新找回團隊的節奏。「我不想成為那個搞砸一切的人。」在勇士擊敗快艇的賽後，庫明加笑著說。他強調自己從未與科爾有過不合：「那些都是外界的說法，球隊內部沒問題。我只是希望被嚴格要求。只要他願意教導我，就算被罵也沒關係。」據報導，庫明加在休賽期與科爾多次對談，主動表示希望被「更嚴格地執教」，而非被忽視。他說：「我曾對科爾說，請你用力地教我，犯錯時請不要放棄我。就算不能當場提醒，也派人告訴我。我希望聽見你的聲音。」這樣的開放態度，讓原本緊繃的師徒關係出現轉機。Kerr也因而重新信任他，將他固定在先發陣容中，與柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）並肩出戰。科爾在受訪時大讚庫明加：「他將是我們的先發主力。他願意接受艱難的防守任務——昨天防守莫蘭特（Ja Morant），今天防哈登（James Harden）。他的決策力、出手選擇都進步驚人。以前那些沒必要的中距離投籃幾乎消失了，現在他專注於傳球、切入與壓迫籃框。」科爾坦言，去年庫明加與巴特勒、格林的組合效果不佳，但如今因庫明加的傳導與防守判斷提升，「這三人搭配反而成了球隊運轉的關鍵。」五戰過後，庫明加的表現印證了轉變不是口號：勇士以4勝1敗開季，其中包含連勝湖人與快艇。分析指出，庫明加的能量與效率正是球隊能重啟冠軍夢的關鍵拼圖。除了科爾，另一個影響庫明加的關鍵人物是巴特勒。巴特勒坦言自己每天都會「提醒他保持冷靜與專注」：「他快樂、有能量，我只是確保他不會迷失。犯錯沒關係，只要願意聽、願意學。沒有人是為了責罵而責罵他。」如今的勇士更像一支世代融合的隊伍——老將提供智慧，年輕人帶來活力，而庫明加正是這兩者之間的連結者。庫明加表示，如果科爾有一天決定讓他替補，他也能接受，只要有明確理由：「我不會生氣，我會支持球隊，繼續幫助我們贏球。」他強調自己不想模仿任何球員：「科爾提過要我學馬里昂（Shawn Marion），但我只想做自己、幫助球隊贏球。」現在的庫明加不再焦慮、不再抱怨，他與科爾之間建立起「直接對話、誠實相處」的文化。這段師徒關係可能仍不完美，偶爾會有摩擦，但正如Kuminga所說：「只要願意說出真話，就不會再有誤會。」