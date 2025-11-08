我是廣告 請繼續往下閱讀

▲彩瑛上節目時提到，剛出道時因為行程太滿身體吃不消，曾經有過放棄當偶像的念頭。（圖／彩瑛IG@chaeyo.0）

▲彩瑛、Zion.T的戀情被粉絲大力支持。（圖／翻攝自小紅書）

女團TWICE將於11月22日、23日到高雄世運主場館舉辦演唱會，這不僅是她們出道10年來第一次到台灣開唱，也是成員們第一次陪著成員子瑜回到她的家鄉，消息一出掀起全台粉絲瘋狂。隨著演唱會的日子越來越靠近，《NOWNEWS今日新聞》為您準備TWICE成員介紹，讓大家更加認識這頂流的韓國女團，從有著草莓公主稱號的彩瑛開始，其實她曾因壓力太大想退出團體、熱戀放閃歌手Zion.T後獲得許多祝福，有了愛情的加持，人生也變得比較不一樣。彩瑛可以說是團體個人色彩最強烈的成員，跟周子瑜一樣是團內忙內賴（老么）的她，因為非常喜歡吃草莓，因此成員為她取了「草莓公主」的愛稱。彩瑛在團內不僅是Rapper、副唱角色，充滿許多想法的腦袋，也讓她多次操刀TWICE的專輯封面製作，甚至MZ世代總統李泳知的IG大頭貼，也是由彩瑛所製作。不過才華滿溢的彩瑛，其實剛出道時的緊湊行程讓她非常吃不消，因為出道時還是高中生，要一邊兼顧偶像工作還要兼顧學業，時常一天只有最多3小時的睡眠時間，甚至還有一天只睡半小時的紀錄。這樣的操勞下，讓她心裡萌生過2次要退團的念頭，不過當時她的媽媽告訴自己：「」這句話瞬間點醒了彩瑛，使她繼續堅持偶像之路，讓TWICE在出道10年後依舊是9位成員。彩瑛於2024年公開認愛歌手Zion.T，當時戀情曝光後公司回應：「兩人對對方有好感，正在互相給予支持交往中。」而彩瑛和Zion.T是在2023年底透過朋友牽線認識，兩人不僅大方約會，還互相介紹給對方親友認識，可見兩人關係之穩定。根據了解，彩瑛過去就曾表示自己喜歡身材細長、散發藝術家特質的男生，而Zion.T完全就是彩瑛的理想型，兩人大方不做作的穩定愛情，也獲得許多粉絲支持。其實，彩瑛日前團體行程太過緊湊身體吃不消，缺席了TWICE吉隆坡演唱會，不過相信經過完善的休息後，她會帶著健康的狀態站上台灣的演唱會舞台。TWICE出道10週年首度來台開唱，她們將於11月22日、23日將登上高雄世運主場館；明年3月21日再唱上台北大巨蛋，跟台灣的粉絲一起度過意義非凡的出道10週年。生 日：1999年4月23日（26歲）身 高：159公分出 道：2015年（TWICE）、2025年（個人）公 司：JYP娛樂出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《LIL FANTASY vol.1》