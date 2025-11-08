我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Mina和媽媽逛街時被星探發掘出道。（圖／@mina_sr_my IG）

▲Mina一度因為焦慮症離開舞台，讓粉絲超擔心。（圖／@mina_sr_my IG）

女團TWICE將於11月22、23日在高雄世運主場館舉辦演唱會，這不僅是她們出道10年來首度在台灣開唱，更是成員們首次陪著子瑜一起回到她的家鄉開唱。隨著演唱會的日子靠近，《NOWNEWS今日新聞》為您大家快速認識9人9色的TWICE，本篇則要介紹有著芭蕾千金之稱的日本成員Mina家境居然超顯赫，卻因為罹患焦慮症一度離開舞台。Mina（本名：名井南）出生在名門家庭，爺爺則是日本最大油漆公司的副總，他的爸爸是大阪大學的骨科教授，從小也是讀貴族學校長大。因為爸爸醫學成就超高，曾被聘請至美國教學，而Mina因在爸爸赴美期間出生，因此曾經握有美、日雙重國籍，不過礙於日本不接受雙重國籍的規定，她在2019年放棄了美國國籍。Mina在國中時開始接觸了K-POP音樂，因此開始學習了現代舞等各式舞蹈風格，不過在那之前她已經有了11年的芭蕾舞舞齡，因此跳舞對她來說就如吃飯一樣簡單。某天，Mina和媽媽在路上逛街時，碰上了JYP的星探挖掘，而她就這樣通過了試鏡，並且前往韓國開始了練習生生活，並且從《SIXTEEN》選秀節目中脫穎而出，正式在2015年10月20日以女團TWICE的一員出道。因為TWICE一出道瞬間就成為了當下討論度最高的團體，因此行程總是塞好塞滿，有時成員都沒有足夠的時間可以好好休息。2019年中，JYP公司無預警發出聲明，Mina因為在舞台上會有不同程度的緊張、不安表現，就醫後被診斷出罹患焦慮症，因此需要暫時離開舞台接受治療，陸陸續續中斷了約半年的活動後，Mina成功以健康的狀態回到舞台上，讓粉絲紛紛感動哭。經過了妥善的休養，Mina不僅健康回歸，還跟隊內日本成員Sana、Momo組成小分隊「MISAMO」，團體推出後不僅獲得超高人氣，還站上了日本紅白歌合戰舞台，甚至在日本開了巨蛋級的演唱會，吸引許多粉絲購票進場嗨唱。而今年，台灣的粉絲終於不用再羨慕其他國家的粉絲可以看到TWICE演唱會，她們將於11月22日、23日登上高雄世運主場館開唱，明年3月21日則到台北大巨蛋與粉絲相見，總計會動員超過15萬人，氣勢非凡，這跟台灣粉絲一起慶祝出道的10週年的演出，也格外有意義。生 日：1997年3月24日（26歲）身 高：163公分出 道：2015年（TWICE）、2023年（MISAMO）公 司：JYP娛樂出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇯🇵日本／《Masterpiece》MISAMO分隊🇺🇸美國／《The Feels》