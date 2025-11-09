我是廣告 請繼續往下閱讀

出身台南的周子瑜，是TWICE中年紀最小、也是JYP娛樂旗下首位、團裡唯一的台灣成員，如今即將登上高雄世運主場館的萬人舞台開唱，被譽為「台灣之光」的她，其實一路走來並不容易。從「沒有國籍、被迫道歉」的16歲少女，到成為讓全世界記住的名字；她的國籍，曾讓韓娛公司、甚至整個亞洲娛樂圈都小心以對，現在子瑜終於以自己的力量，一步步成為世界認識的女偶像。子瑜從小就喜歡跳舞，國一時加入舞蹈學院學習，成果發表會影片被上傳到YouTube後，意外改變了她的人生。JYP星探看到影片後，飛到台灣親自找人，「雖然影片中臉看不太清楚，但她的身影讓人印象深刻。」實際見面後更當場驚豔，立刻錄影回傳韓國JPY本社批准簽約。那年，她才13歲，就離開家鄉、獨自前往陌生的首爾當練習生。2015年，子瑜以TWICE成員正式出道，青春無敵的形象迅速走紅。沒想到隔年，她在綜藝節目中拿起中華民國國旗揮舞，被黃安舉報為「台獨份子」，引爆中國網民怒火。JYP娛樂為了保全公司利益，要求當時只有16歲的她拍片道歉，唸出台詞「我是中國人」，那段影片成為許多台灣人心中的痛。 這場風波不僅讓她承受巨大的壓力，也迫使JYP日後對台灣議題格外敏感，之後每次JYP旗下藝人訪台，主辦都得避開「台灣」字眼，只為不再觸碰政治雷區。國旗事件後，早期JYP官網上，子瑜的出身地標註為「中國台灣」，後來為了避免爭議，公司乾脆刪除了所有成員的出身地欄位，成為無國籍的存在。直到近年，韓國維基百科namu.wiki的子瑜條目中，才終於能重新寫上「台灣」2字，也在本名一欄標註中、日、韓、英以及「注音唸法」等版本。雖然曾被逼著低頭，但子瑜沒有被擊垮，靠著不斷練習與穩定表現，成為TWICE的視覺擔當，《TT》、《CHEER UP》、《FANCY》等神曲風靡全球，團體更拿下多項大賞、巡演橫跨歐美亞洲，用行動證明努力與才華能跨越國界與政治，那場被迫的「道歉風波」，反而讓世界更認識這個來自台灣的女孩。朴軫永曾透露選中子瑜的理由有2點：第一，她在選秀節目《SIXTEEN》5個月間，受到觀眾最多的支持；第二，她是所有參賽者中進步幅度最大的。子瑜當時激動回說：「謝謝能讓我參加這個比賽，我真的學到很多，以後會更努力，謝謝。」如今，當TWICE再度登上高雄世運主場館舉辦2場10萬人的演唱會，還將在明年登上台北大巨蛋，這位從台南走出來的女孩，終於能在家鄉最大舞台上，被萬人掌聲包圍。生 日：1999年6月14日（25歲）身 高：170公分血 型：A型鞋 號：245～250毫米MBTI：ISFP家 庭：爸爸、媽媽、哥哥學 歷：歐洲塞萬提斯大學（應用心理學碩士）出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》