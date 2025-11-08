我是廣告 請繼續往下閱讀

「2025桃園亞洲職棒交流賽」今（8）日持續在桃園球場舉行，日本職業棒球（NPB）東北樂天金鷲主戰捕手太田光賽前受訪時，回憶與宋家豪初次搭檔，大讚變化球非常精準，且經常請隊友喝珍珠奶茶。作為日職頂尖捕手，太田說，不僅僅花大量時間投入訓練，言行舉止也非常重要。被問到與台灣投手宋家豪的搭配，太田說，宋家豪不需要日語翻譯也能溝通，「不管有沒有上場，宋家豪都會積極跟捕手溝通。」回憶2人初次搭配，太田表示，「他的變速球、二縫線速球，打者想攻擊也不一定打到，而且變化球控制很準。」太田也笑說，宋家豪經常替隊友準備珍珠奶茶與古早味蛋糕。本季太田也與同屬洋聯的北海道日本火腿鬥士隊台灣投手古林睿煬、孫易磊有過交手經驗，談到台灣投手，太田說身材都很高大，「投球角度很刁鑽，而且身材魁武，有很多日本投手沒有的優點。」太田2018年選秀會第2輪被金鷲隊指名，在嶋基宏離隊後接下主戰捕手，本季守備率百分之百，盜壘阻殺率3成83，為今年洋聯榜首。太田指出，在擋球、引導以及阻殺等捕手必備條件，必須全力投入訓練，注重技術細節，在關鍵時刻才能做出正確判斷。太田也說，身為一名捕手，是球隊中心人物，除了技術，外在也需要注意，「必須支撐球隊動能，除了技術，言行舉止都必須要在意，因為隊友都在看我表現，這是需要注意的部分。」