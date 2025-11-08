雙11開跑，五花八門的優惠看不完，不知怎麼下手。科技YouTuber Tim哥認為，想在雙11搶便宜，關鍵是「找折扣多的當紅手機」或「送點數高的商品」，如果再搭配信用卡刷卡優惠，還能再壓低價格。科技部落客林小旭則大推Moto雙11在momo的優惠，買摺疊機送平板、再送125W充電器，搭配momo回饋，讓他直言：「誇張到不行。」
根據林小旭觀察，雙11不少平台折扣下殺的深度都相當有誠意，像是電動機車Gogoro商城，推出配件優惠，滿額還有折扣回饋，像是單筆滿3000 元，輸入折扣碼「25SALE-300」還可以再折 300元，等於多了９折優惠。商品的部分，就有gogoro一體成型鋁合金踏墊 ，原價3490元，特價後只要698元，折扣算是罕見的低價，但他提醒，部分折扣較低的配件適用較舊機型，在選購的時候要先確認是不是能安裝在自己的車上。
林小旭除了分享大型購物平台的超殺折扣之外，他提到，部分大企業下的商城，有時都能找到好貨，像是台灣大哥大「myfone購物」因去的人少相對少，較能搶到優惠商品，如果有點數也能順勢花掉。商品折扣的部分，他特別推薦momo購物網的Moto razr 60摺疊手機，雙11買手機就送10.1吋平板與125W快充組，還能享6期零利率及mo幣回饋，是目前少見的優惠。他強調：「這組合比過去任何其他方案都划算！」除了手機，還有石頭科技Q8 Max Pro掃拖機器人，特價後來到4611元，他覺得性價比相當高。
淘寶價格很有競爭力
蘋果用戶最需要的多功能集線器，亞果Type-C七合一多功能集線器也降到590元，已經是對折價。當然，民生必需品衛生紙，他早早看好，今年準備下單PChome倍潔雅150抽面紙組，609元搭折價券最低只要559元，平均下來一包只要9元。
除了台灣購物平台，林小旭不諱言自己也會到淘寶看看，價格相對更有競爭力，速度不見得會比蝦皮慢，以他自己的經驗來看，下單後通常隔天店家就已經把貨寄出，7~10天左右就能收到貨。
資料來源：科技部落客林小旭、科技YouTuber Tim哥
我是廣告 請繼續往下閱讀
淘寶價格很有競爭力
蘋果用戶最需要的多功能集線器，亞果Type-C七合一多功能集線器也降到590元，已經是對折價。當然，民生必需品衛生紙，他早早看好，今年準備下單PChome倍潔雅150抽面紙組，609元搭折價券最低只要559元，平均下來一包只要9元。
除了台灣購物平台，林小旭不諱言自己也會到淘寶看看，價格相對更有競爭力，速度不見得會比蝦皮慢，以他自己的經驗來看，下單後通常隔天店家就已經把貨寄出，7~10天左右就能收到貨。
資料來源：科技部落客林小旭、科技YouTuber Tim哥