我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Uber Eatsr九週年活動，有不少商家提供買1送1優惠。（圖／官方提供）

Uber Eats優惠

九週年優惠九一點

肯德基咔啦雞腿堡買1送1

拿坡里炸雞買1送1

Mateas飲品買1送1

可不可熟成紅茶

九週年會員獨享

外帶自取優惠

美食外送優惠（滿649折100）

優市滿799折70元（第一波）

優市滿799折70元（第二波）

九週年全用戶活動

麥當勞可口可樂買1送1

必勝客大比薩買1送1

可不可熟成紅茶贈飲品

吃貨嚴選美食

▲foodpanda天天爽65折活動持續進行中。（圖／官方提供）

foodpanda美食外送優惠

天天爽65折優惠

星巴克週二滿額現折70元

星巴克第二杯5折優惠

foodpanda外帶自取優惠

天天取天天爽65折優惠

外帶通用折扣

統一超商自取95折

▲foodpanda 搶攻雙 11 商機，超過千種日用品買一送一。（圖／官方提供）

雙11優惠熱戰開打，《NOWNEWS》整理Uber Eats與foodpanda11月優惠碼一次看。Uber Eats九週年慶推出「九是要點」活動，會員購買漢堡王、肯德基、再睡五分鐘等指定餐飲享買1送1、滿499享8.5折；foodpanda則祭出「天天爽65折」全月優惠，星巴克每週二滿額現折70元、指定日期再享第二杯5折。優惠期限：11月18日前優惠對象：Uber One會員優惠內容：指定商家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈；單筆滿499元享85折（最高折100元）優惠碼：九是要點精選商家：漢堡王、再睡五分鐘、台灣鹽酥雞優惠期限：11月18日前優惠對象：Uber One會員優惠內容：咔啦雞腿堡限時買1送1優惠碼：無優惠期限：11月18日前優惠對象：Uber One會員優惠內容：拿坡里義式炸雞5塊組買1送1優惠碼：無優惠期限：11月18日前優惠對象：Uber One會員優惠內容：康提鮮奶茶、Mateas茶王買1送1優惠碼：無優惠期限：11月18日前優惠對象：Uber One會員優惠內容：半熟烏龍冷露贈輕纖穀奈茶，加碼厚乳+米米花優惠組合優惠碼：無優惠期限：11月18日前優惠對象：Uber One會員優惠內容：指定商家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈優惠碼：無精選商家：漢堡王、茂昌草本茶、人从众、硬咖啡優惠期限：即日起至11月30日優惠對象：Uber One會員優惠內容：外帶自取滿179元享7折（最高折60元，限5次，需綁定信用卡）優惠碼：十一月享外帶優惠期限：即日起至11月30日優惠對象：Uber One會員優惠內容：單筆訂單滿649元享100元折抵（限2次）優惠碼：會員十一點優惠期限：即日起至11月13日優惠對象：Uber One會員優惠內容：Uber Eats優市單筆滿799元折70元（限特定用戶）優惠碼：會員來買優優惠期限：11月14日至11月30日優惠對象：Uber One會員優惠內容：Uber Eats優市單筆滿799元折70元（限特定用戶）優惠碼：會員買優市優惠期限：11月18日前優惠對象：全用戶優惠內容：指定商家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈優惠碼：無精選商家：漢堡王、再睡五分鐘、台灣鹽酥雞優惠期限：11月18日前優惠對象：全用戶優惠內容：炸蝦天婦羅系列享限時優惠，加碼可口可樂系列買1送1優惠碼：無優惠期限：11月18日前優惠對象：全用戶優惠內容：指定大比薩買1送1優惠碼：無優惠期限：11月18日前優惠對象：全用戶優惠內容：半熟烏龍冷露贈輕纖穀奈茶優惠碼：無優惠期限：11月18日前優惠對象：全用戶優惠內容：指定商家買1送1、單品折扣、滿額贈優惠碼：無精選商家：胖老爹、松屋、好食丼、大師兄銷魂麵舖、門前隱味牛肉麵優惠期限：即日起至11月30日優惠對象：全用戶優惠內容：下訂指定餐廳滿280元享65折，最高折100元。下訂指定餐廳滿320元享65折，最高折120元。下訂指定餐廳滿400元享65折，最高折140元。優惠碼：天天爽優惠期限：即日起至12月2日（每週二）優惠對象：全用戶優惠內容：星巴克指定專區滿額輸入優惠碼享現折70元（部分門市不適用）。優惠碼：依App公告為主優惠期限：11月11日、11月18日、11月25日優惠對象：全用戶優惠內容：11/11、11/25 下訂特大杯冰／熱美式、特大杯冰那堤第二杯5折。11/18 下訂特大杯冰那堤、特大杯巧克力可可碎片星冰樂第二杯5折。優惠碼：無優惠期限：即日起至11月30日優惠對象：全用戶優惠內容：外帶自取滿280元享65折，最高折100元、滿320元享65折，最高折120元、滿400元享65折，最高折140元。優惠碼：天天取天天爽優惠期限：即日起至11月30日優惠對象：全用戶優惠內容：指定店家滿99元享8折。指定店家享5折起優惠。優惠碼：無優惠期限：即日起至11月30日優惠對象：指定用戶優惠內容：統一超商外帶自取不限金額享95折，最高折50元。優惠碼：統一超商自取