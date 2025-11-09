雙11優惠熱戰開打，《NOWNEWS》整理Uber Eats與foodpanda11月優惠碼一次看。Uber Eats九週年慶推出「九是要點」活動，會員購買漢堡王、肯德基、再睡五分鐘等指定餐飲享買1送1、滿499享8.5折；foodpanda則祭出「天天爽65折」全月優惠，星巴克每週二滿額現折70元、指定日期再享第二杯5折。
Uber Eats優惠
九週年優惠九一點
優惠期限：11月18日前
優惠對象：Uber One會員
優惠內容：指定商家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈；單筆滿499元享85折（最高折100元）
優惠碼：九是要點
精選商家：漢堡王、再睡五分鐘、台灣鹽酥雞
肯德基咔啦雞腿堡買1送1
優惠期限：11月18日前
優惠對象：Uber One會員
優惠內容：咔啦雞腿堡限時買1送1
優惠碼：無
拿坡里炸雞買1送1
優惠期限：11月18日前
優惠對象：Uber One會員
優惠內容：拿坡里義式炸雞5塊組買1送1
優惠碼：無
Mateas飲品買1送1
優惠期限：11月18日前
優惠對象：Uber One會員
優惠內容：康提鮮奶茶、Mateas茶王買1送1
優惠碼：無
可不可熟成紅茶
優惠期限：11月18日前
優惠對象：Uber One會員
優惠內容：半熟烏龍冷露贈輕纖穀奈茶，加碼厚乳+米米花優惠組合
優惠碼：無
九週年會員獨享
優惠期限：11月18日前
優惠對象：Uber One會員
優惠內容：指定商家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈
優惠碼：無
精選商家：漢堡王、茂昌草本茶、人从众、硬咖啡
外帶自取優惠
優惠期限：即日起至11月30日
優惠對象：Uber One會員
優惠內容：外帶自取滿179元享7折（最高折60元，限5次，需綁定信用卡）
優惠碼：十一月享外帶
美食外送優惠（滿649折100）
優惠期限：即日起至11月30日
優惠對象：Uber One會員
優惠內容：單筆訂單滿649元享100元折抵（限2次）
優惠碼：會員十一點
優市滿799折70元（第一波）
優惠期限：即日起至11月13日
優惠對象：Uber One會員
優惠內容：Uber Eats優市單筆滿799元折70元（限特定用戶）
優惠碼：會員來買優
優市滿799折70元（第二波）
優惠期限：11月14日至11月30日
優惠對象：Uber One會員
優惠內容：Uber Eats優市單筆滿799元折70元（限特定用戶）
優惠碼：會員買優市
九週年全用戶活動
優惠期限：11月18日前
優惠對象：全用戶
優惠內容：指定商家精選品項買1送1、單品折扣、滿額贈
優惠碼：無
精選商家：漢堡王、再睡五分鐘、台灣鹽酥雞
麥當勞可口可樂買1送1
優惠期限：11月18日前
優惠對象：全用戶
優惠內容：炸蝦天婦羅系列享限時優惠，加碼可口可樂系列買1送1
優惠碼：無
必勝客大比薩買1送1
優惠期限：11月18日前
優惠對象：全用戶
優惠內容：指定大比薩買1送1
優惠碼：無
可不可熟成紅茶贈飲品
優惠期限：11月18日前
優惠對象：全用戶
優惠內容：半熟烏龍冷露贈輕纖穀奈茶
優惠碼：無
吃貨嚴選美食
優惠期限：11月18日前
優惠對象：全用戶
優惠內容：指定商家買1送1、單品折扣、滿額贈
優惠碼：無
精選商家：胖老爹、松屋、好食丼、大師兄銷魂麵舖、門前隱味牛肉麵
foodpanda美食外送優惠
天天爽65折優惠
優惠期限：即日起至11月30日
優惠對象：全用戶
優惠內容：
下訂指定餐廳滿280元享65折，最高折100元。
下訂指定餐廳滿320元享65折，最高折120元。
下訂指定餐廳滿400元享65折，最高折140元。
優惠碼：天天爽
星巴克週二滿額現折70元
優惠期限：即日起至12月2日（每週二）
優惠對象：全用戶
優惠內容：星巴克指定專區滿額輸入優惠碼享現折70元（部分門市不適用）。
優惠碼：依App公告為主
星巴克第二杯5折優惠
優惠期限：11月11日、11月18日、11月25日
優惠對象：全用戶
優惠內容：11/11、11/25 下訂特大杯冰／熱美式、特大杯冰那堤第二杯5折。11/18 下訂特大杯冰那堤、特大杯巧克力可可碎片星冰樂第二杯5折。
優惠碼：無
foodpanda外帶自取優惠
天天取天天爽65折優惠
優惠期限：即日起至11月30日
優惠對象：全用戶
優惠內容：
外帶自取滿280元享65折，最高折100元、滿320元享65折，最高折120元、滿400元享65折，最高折140元。
優惠碼：天天取天天爽
外帶通用折扣
優惠期限：即日起至11月30日
優惠對象：全用戶
優惠內容：指定店家滿99元享8折。指定店家享5折起優惠。
優惠碼：無
統一超商自取95折
優惠期限：即日起至11月30日
優惠對象：指定用戶
優惠內容：統一超商外帶自取不限金額享95折，最高折50元。
優惠碼：統一超商自取
