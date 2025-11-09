我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人稍早20分大敗給亞特蘭大老鷹，全場攻守打得生氣全無，唐西奇（Luka Doncic）在場上無奈攤手，但「皇子」布朗尼（Bronny James）把握上場機會，18分鐘內就攻下本季新高9分，老鷹主場球評也表示，「湖人全隊看起來累壞了，只有布朗尼想要贏球。」布朗尼迎接第2個NBA球季，開季至今都待在名單內，過去出賽6場，場均僅有11.8分鐘上場時間，本戰在湖人前三節最多落後超過30分情況下，於第三節末上場，獲得大量上場時間，全場上陣18分11秒，6投4中、包含1顆外線，攻下9分、另添2籃板、2助攻與1抄截。與湖人團隊離譜失誤、缺乏專注力不同，布朗尼在場上顯得活力十足，在大比分落後下，不僅攻防兩端都是全隊最積極者，末節一次切入後反手上籃，成為湖人全場唯一亮點，老鷹主場球迷也報以歡呼。布朗尼本季為球隊出賽7場，場均4.5分、1籃板與1.8助攻，與上季出賽27場、僅有2.3分貢獻相比略有進步，但還未正式進入球隊輪換陣容。