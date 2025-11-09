我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人今（9）日在亞特蘭大慘遭重挫，以102：122不敵傷兵滿營的亞特蘭大老鷹隊，寫下本季最慘敗仗。湖人主帥雷迪克（JJ Redick）在賽後記者會中罕見動怒，全程僅簡短回應幾句便憤然離席，語氣中盡是失望與不滿。雷迪克開場直言：「今晚沒有什麼值得稱讚的地方。老鷹展現了該有的強度、緊迫感與對抗性，我們卻完全沒有，真的讓人失望。」當被問到何時察覺主力群狀態不對時，他毫不猶豫地說：「開賽兩分鐘我就知道了，我們什麼都沒做好。」說完這句話後，雷迪克隨即結束訪談，神情嚴肅地離開記者室，留下媒體一片錯愕。更乾淨的轉換防守，以及對「非典型」擋拆戰術的應對，這是湖人教練雷迪克在檢討中提出的重點之一。他同時也特別稱讚了艾頓（Deandre Ayton）在防守禁區時的表現，根據《The Athletic》記者Law Murray於社群平台X（前身為Twitter）的報導，艾頓護框數據目前已接近聯盟頂尖水準。從數據面來看，湖人確實有進步的跡象，但最新的參考點卻是那場以102：122慘敗給亞特蘭大老鷹的比賽。球隊在第二、三節執行力出現鬆動，全場發生20次失誤，被對手投出51.1%的命中率，讓任何防守體系都顯得平庸。雖然唐西奇（Luka Doncic）攻下22分與11助攻，但老鷹的團隊火力更為平均，蓋伊（Mouhamed Gueye）拿下21分、里薩謝（Zaccharie Risacher）多次命中關鍵球，整場比賽持續給湖人施壓。湖人在多名主力球員缺陣的情況下，每一次壓迫持球的努力、每一次果斷的補防與護框，都必須連成一氣。問題出現在轉換防守失位、或面對對手巧妙的掩護角度時，輪轉容易被打亂。這也是雷迪克強調的「非典型擋拆」情境──例如單側空擋的擋拆、快速口袋傳球迫使底線防守者同時「tag（協防）」又要「recover（回位）」的局面。只要這些輪轉能更精準，整體防守表現就能大幅提升。這場敗仗堪稱湖人本季最低點。不僅輸給陣中少了多名主將的老鷹，整場比賽更顯得毫無鬥志。先發五人合計出現13次失誤，在場上顯得分散、缺乏目的性。雷迪克被迫嘗試不同陣容組合，包含讓克雷貝爾（Maxi Kleber）上場14分鐘，布朗尼（Bronny James）也獲得18分鐘出賽時間，但依舊無法扭轉戰局。反觀老鷹即便陣容不整，仍展現堅強求勝慾望與團隊凝聚力。比賽從頭到尾，湖人始終被壓制，幾乎沒有反撲機會。本場比賽詹姆斯（LeBron James）因傷缺席，或許影響了球隊士氣，但Redick強調，問題不在於誰缺陣，而是全隊的專注度與態度。「這樣的比賽任何球隊都可能遇到，但關鍵在於你怎麼回應。」他指出，這場失利應該成為一次「警鐘」，讓球員正視自身問題，「我們會仔細檢討，找出為什麼大家沒有準備好。」目前湖人戰績7勝3敗，仍屬西區前段班，但這場慘敗凸顯了球隊的隱憂——鬥志不穩與開局慢熱。雷迪克表示，隨著傷兵逐步歸隊，包含艾頓（Deandre Ayton）等新援更熟悉體系後，球隊仍有望回到正軌。「今晚是我們該避免的樣子，」Redick說道，「我會讓球員們知道，這樣的表現絕不再被允許。」