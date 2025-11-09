我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人週六（9日）作客亞特蘭大，以102：122慘遭老鷹痛擊，全場表現低迷。而當家球星唐西奇（Luka Doncic）更在比賽過程中成為主場球迷的攻擊目標，遭到整場「Nico！（獨行俠總管知名）」與「Mavericks Reject（獨行俠不要的人）」的嘲諷聲浪，成為湖人本季最難堪的一夜之一。事件發生於首節，當唐西奇的走上罰球線時，老鷹球迷高喊「Nico！」「Mavericks Reject！」以嘲諷他在今年2月被達拉斯獨行俠總管哈里森（Nico Harrison）交易至湖人。當時哈里森擔憂唐西奇的長期健康與防守表現，毅然將他送走，震驚全聯盟。雖然唐西奇的兩次罰球都各中一球（皆1罰中1），但明顯受到干擾。諷刺的是，當年正是老鷹在2018年選秀中以第三順位選進唐西奇，隨即將他交易至獨行俠換取崔楊（Trae Young）與隔年首輪籤。多年後，老鷹終於擺脫那筆被譏為「最糟交易」的陰影，但如今又見證了更糟的版本——獨行俠竟主動放走已成超級巨星的唐西奇。唐西奇在上半場火力全開，投13中7攻下22分、外帶5助攻，率隊苦撐比數。然而湖人半場仍以54：68落後。第三節開始後，老鷹持續擴大差距，唐西奇整節投4中0陷入低潮，主帥雷迪克（JJ Redick）在第三節中段見球隊落後25分後將他提前換下。最終唐西奇繳出22分、5籃板、11助攻的成績單，但無法阻止球隊吞下恥敗。這場比賽前，外界普遍看好湖人輕取對手，因為老鷹陣中包括崔楊、波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）、強森（Jalen Johnson）、沃克（Nickeil Alexander-Walker）與肯納德（Luke Kennard）皆因傷缺席，且還是背靠背第二戰。然而他們卻打出驚人能量，全隊命中率高達51.1%，其中蓋伊（Mouhamed Gueye）拿下21分、里薩謝（Zaccharie Risacher）火力全開，多點開花壓制湖人。湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton）賽後坦言：「我們確實低估了對手，忘了場上每個人都是NBA球員。若不全力以赴，就會被羞辱。」賽後主帥雷迪克神情凝重，僅簡短表示：「今晚沒什麼可喜的地方。老鷹展現了應有的強度與專注，而我們完全沒有。」隨後提前結束記者會離場。這場敗仗不僅暴露湖人在詹姆斯（LeBron James）缺陣下的防守漏洞，也凸顯球隊心態鬆散的問題。雷迪克強調，球隊必須盡快調整，「這場比賽應該成為一次警訊。」目前湖人戰績7勝3敗，仍位居西區上半段，但這場無力的敗仗已敲響警鐘。球隊將於美東時間週一晚上7點作客夏洛特對戰黃蜂，雷迪克期盼球員能以實際表現回應這場恥辱之敗。