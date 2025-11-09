我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有網友在Threads上發文，表示粿粿（左）長得很像網紅尼克星（右）。（圖／翻攝自Threads tenjo_kakeru）

▲網紅尼克星早期在YT拍攝拳擊教學內容，近年來轉型成為遊戲直播實況主。（圖／翻攝自IG nickpan129）

范姜彥豐在上個月29日指控粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）後，粿粿與王子也先後發文認了出軌，粿粿還發影片與范姜彥豐隔空交火，婚變風波持續延燒。近日有網友發現，粿粿在道歉影片中的模樣，竟然撞臉擁有36萬訂閱的網紅「尼克星」，還意外釣出本人神回：「王子我可以」，讓網友笑翻。日前有網友發文表示：「欸不是！只有我覺得粿粿長得像尼克星嗎」，並且附上一張對比圖，貼文瞬間在網上瘋傳，點閱率飆破200萬，甚至釣出尼克星本人親回：「王子我可以」，讓一票網友全笑翻直呼：「兄弟，冷靜點」。網紅尼克星早期拍攝拳擊教學內容，近年來轉型成為直播實況主。他曾爆出多起知名事件，如拳擊國手「拳擊小潘」踢爆抄襲爭議、在《拳下》拳擊賽中對戰MMA國手李育昇，以及近期與F級辣模「妙智」的感情糾葛等。尼克星常在直播中製造話題，來維持極高的網路聲量，同時也是是新聞版面的常客。藝人粿粿本月1日，在IG上傳17分鐘影片說明出軌王子的事件，她在影片中透露，范姜向自己求償1600萬才願意離婚，也認了與王子有踰矩行為，過程中粿粿有些語塞卡頓，念到一半拿出多張記帳明細，這讓許多網友看了直呼傻眼。貼文曝光後，粉絲瞬間湧入留言區表示：「王子我可以快笑死」、「兄弟你這發言太危險」、「這波挺尼克星」、「王子看到這句會不會嚇到」、「尼克星準備上新聞了」，網友笑喊：「這對比圖100分」。