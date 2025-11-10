中央氣象署表示，鳳凰颱風今（10）日預計登陸呂宋島，接下來就會北轉接近台灣，預計在周三（12日）有機會登陸西半部。氣象署過去在11月發布海陸警的颱風只有19個，鳳凰颱風有機會成為第20個。不少人疑惑，都冬天了怎麼還有颱風？但其實根據氣象署統計資料，1991年到2020年北太平洋西部海域，11月平均有2.2個颱風，12月則有1.03個，最少颱風的月份是2月。

冬颱侵台機率低　台灣天氣系統不利發展

為什麼冬天颱風變少？根據台灣颱風論壇指出，適合颱風生成的環境要符合4個條件，包括距離赤道5個緯度以上、海水表面溫度高於26.5度、微弱的垂直風切、大氣環境潮濕不穩定；而冬天台灣附近雖然已經是冷空氣為主，但是低緯度的海面上，海水溫度還是偏高，是颱風生成的絕佳環境

科技大觀園也表示，北半球接近赤道附近，冬天也會形成颱風，不過侵台機率不高，主要是因為台灣冬天受到北方來的天氣系統影響，包括冷空氣、東北風等，都不利於颱風發展，整個大氣環境的導引氣流也不會引導颱風往台灣方向走，比較常在低緯度往偏西方向移動。

▲鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署表示，最快在今日發布海上警報。氣象專家吳聖宇分析，今明兩天北部、東北部需嚴防豪大雨，周三傍晚到入夜將登陸。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）
▲北半球接近赤道附近，冬天也會形成颱風，不過侵台機率不高。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
小心「共伴效應」釀豪雨　2月最少颱風生成

台灣颱風論壇指出，雖然冬季颱風直擊台灣的機率不高，但如果颱風登陸菲律賓或是進入南海，若颱風北邊出現高壓弱點，就可能隨著導引氣流北上，往華南或台灣方向移動，而且如果颱風的外圍環流夠大，剛好遇到東北季風，將形成「共伴效應」，讓北部、東北部降下豪雨

▲2004年南瑪都颱風路徑圖。（圖／翻攝自中央氣象署cwa.gov.tw）
▲雖然冬天颱風侵台機率不高，不過2004年南瑪都颱風在12月強勢登陸台灣，也成為唯一一個在12月登陸的颱風。（圖／翻攝自中央氣象署cwa.gov.tw）
根據氣象署氣候監測報告資料，1991年到2020年北太平洋西部海域生成颱風的數量平均值來看，8月份颱風最多，來到5.53個，再來就是9月5.13個，11月、12月分別為2.2個、1.3個，平均值最少的是2月，只有0.23個，所以11月、12月還有颱風生成算是正常的。

▲2024年北太平洋西部海域每月颱風生成數和氣候平均值比較表。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署台灣颱風論壇科技大觀園

