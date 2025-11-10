鳳凰颱風受太平洋高壓導引，路徑已確定呈拋物線北轉，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，北部、東部則因共伴效應，今明兩天（11月10日至11月11日）風雨最明顯，中南部周三（11月12日）開始也要慎防強風豪雨，一直到周四（11月13日）趨緩，全台各地受颱風影響最劇烈時段將錯開出現。
鳳凰颱風拋物線北轉 中心預計在西南部登陸
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰颱風路徑順著太平洋高壓明確導引下，會以拋物線走向北轉，再轉東北撲向台灣西部陸地的大局已定；以目前資料看，周二至周四影響最劇烈，鳳凰颱風本體最接近的時段，將落在周三晚上至周四清晨，中心預計在西南部登陸，穿過中央山脈後往東北離去、減弱。
鳳凰颱風會逐漸減弱 北部、東部今明雨最大
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，由於鳳凰颱風剛被菲律賓陸地摧殘，轉彎北上過程，又會經過台灣海峽南部不適合發展的環境，因此鳳凰颱風向台灣靠近時將逐漸減弱，目前預報預估，鳳凰以輕颱等級侵台機率最高。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，雖然鳳凰颱風周三侵台時，強度會減弱，但中南部沒有被山脈阻擋，颱風核心附近，風雨仍然會相當有感；而在颱風抵達前，由於颱風外圍環流及東北季風共伴效應，北部、東部的雨勢今明兩天就會很明顯，「這次各地風雨最劇烈的時段，很可能是錯開的」。
🟡鳳凰颱風全台風雨時程
📍雙北、基隆、宜花東、恆春半島：在鳳凰颱風環流及東北季風共伴之下，將有間歇強風及豪雨，尤其是基隆北海岸、宜花東，劇烈降雨會相當有感，北部、東半部受颱風影響最劇烈的時段，落在「周一至周二」，並非颱風本體撞上來的週三。
📍桃園、新竹、苗栗：受到雪山山脈阻擋，除了周一至周二，沿海風力很強以外，鳳凰颱風實際影響有限，預期是偶爾的間歇風雨為主。
📍台中、彰化、南投：周三晚間鳳凰颱風核心靠近之前，幾乎完全沒有感覺，颱風登陸後，會有風雨出現，但隨著颱風撞山，很快地遠離、減弱，周四風雨會緩和，整體影響時間預計不會太久。
📍雲林至屏東：周二開始，鳳凰颱風外圍環流就會一陣陣掃入，有間歇雨勢出現，越往南邊越有感；周三颱風核心接近時，風雨更加明顯，風雨增強的時間很快，會從原先微弱風雨，突然變成強風豪雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，鳳凰颱風中心很可能在週三夜間，從西南部沿海擇地登陸，但具體的登陸點還要再觀察，颱風登陸點及其南側，風雨會相當強勁。
📍澎湖、金門、馬祖：在東北季風及鳳凰颱風環流加成下，外島地區，全程都是強勁陣風影響。週三晚間，颱風核心掃過掃過澎湖群島上空時，將會有強風豪雨。
資料來源：「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鳳凰颱風路徑順著太平洋高壓明確導引下，會以拋物線走向北轉，再轉東北撲向台灣西部陸地的大局已定；以目前資料看，周二至周四影響最劇烈，鳳凰颱風本體最接近的時段，將落在周三晚上至周四清晨，中心預計在西南部登陸，穿過中央山脈後往東北離去、減弱。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，由於鳳凰颱風剛被菲律賓陸地摧殘，轉彎北上過程，又會經過台灣海峽南部不適合發展的環境，因此鳳凰颱風向台灣靠近時將逐漸減弱，目前預報預估，鳳凰以輕颱等級侵台機率最高。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，雖然鳳凰颱風周三侵台時，強度會減弱，但中南部沒有被山脈阻擋，颱風核心附近，風雨仍然會相當有感；而在颱風抵達前，由於颱風外圍環流及東北季風共伴效應，北部、東部的雨勢今明兩天就會很明顯，「這次各地風雨最劇烈的時段，很可能是錯開的」。
📍雙北、基隆、宜花東、恆春半島：在鳳凰颱風環流及東北季風共伴之下，將有間歇強風及豪雨，尤其是基隆北海岸、宜花東，劇烈降雨會相當有感，北部、東半部受颱風影響最劇烈的時段，落在「周一至周二」，並非颱風本體撞上來的週三。
📍桃園、新竹、苗栗：受到雪山山脈阻擋，除了周一至周二，沿海風力很強以外，鳳凰颱風實際影響有限，預期是偶爾的間歇風雨為主。
📍台中、彰化、南投：周三晚間鳳凰颱風核心靠近之前，幾乎完全沒有感覺，颱風登陸後，會有風雨出現，但隨著颱風撞山，很快地遠離、減弱，周四風雨會緩和，整體影響時間預計不會太久。
📍雲林至屏東：周二開始，鳳凰颱風外圍環流就會一陣陣掃入，有間歇雨勢出現，越往南邊越有感；周三颱風核心接近時，風雨更加明顯，風雨增強的時間很快，會從原先微弱風雨，突然變成強風豪雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提及，鳳凰颱風中心很可能在週三夜間，從西南部沿海擇地登陸，但具體的登陸點還要再觀察，颱風登陸點及其南側，風雨會相當強勁。
📍澎湖、金門、馬祖：在東北季風及鳳凰颱風環流加成下，外島地區，全程都是強勁陣風影響。週三晚間，颱風核心掃過掃過澎湖群島上空時，將會有強風豪雨。