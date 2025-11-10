中央氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風目前在南海整合，預估今（10）日傍晚左右發布海上警報，明（11）日上半天發布陸上警報；受外圍環流與東北季風共伴影響，今明兩天北部與東半部恐現豪雨，周三、周四（11月12日至11月13日）中南部轉為降雨熱區。
氣象署最新資料顯示，鳳凰颱風今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻南南西方570公里處，以每小時13公里速度，向西北轉北進行，中心附近最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒45公尺。
鳳凰颱風整合中 共伴效應狂轟豪雨
朱美霖指出，目前鳳凰颱風中心正在南海進行結構整合，強度會稍微回升，路徑已經開始往北轉，明天接近台灣西南方海域過程中，由於環境不適合發展，強度會明顯減弱，可能以輕度颱風，甚至熱帶性低氣壓等級登陸台灣，氣象署預估今天傍晚左右發布海上警報，明天上半天發布陸上警報。
朱美霖提及，鳳凰颱風雖然只是準備接近台灣，但外圍環流和東北季風影響產生「共伴效應」，導致今明兩天在北部、東半部將出非常劇烈的雨勢，雨量可以來到豪雨等級以上，周三、周四鳳凰颱風更接近台灣後，輪到中南部要留意雨勢。
鳳凰颱風北上會減弱 中南部周二雨勢加大
朱美霖提醒，今天白天，基隆北海岸、大台北、宜花、東南部降雨明顯，其它地區也有零星雨；今晚到明天白天，「大台北、宜花東、恆春」有大雨或局部豪雨，大台北、宜花則有局部豪雨等級以上降雨。
朱美霖指出，共伴效應會隨著鳳凰颱風北上減弱，明天下半天，中南部降雨增加，周三中南部、花東有豪雨，北台灣雨勢趨緩，周四鳳凰颱風遠離，台灣受東北季風影響，中部以北及宜蘭仍有降雨，北部也有較大雨勢。周五至下周日，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。
資料來源：中央氣象署
