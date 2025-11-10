鳳凰颱風目前維持中颱強度接近台灣，氣象專家台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，鳳凰颱風於12日（周三）深夜可能從雲林登陸，屆時將由中颱迅速減弱為輕颱，登陸後更可能轉為熱帶低壓。中央氣象署則預估今（10）日傍晚發布颱風海警、明日中午前發陸警。今明兩天宜花東及屏東山區雨勢明顯，北北基亦有局部大雨，周三中南部及花東風雨最劇，風雨全台皆有感。
鳳凰颱風最新登陸點預估是雲林！將快速減弱為輕颱
賈新興指出，鳳凰颱風9日接近呂宋島時因登陸地形干擾未能增強，仍維持中颱強度，通過呂宋島後先向北北西移動，再於台灣西南方海面北轉，12日朝東北方向移動。颱風目前在接近澎湖海域前，受環境條件限制難再增強，預估於12日深夜10至11時間登陸雲林沿海。
由於大氣環境不利，鳳凰屆時將快速減弱為輕度颱風，登陸後甚至可能轉為熱帶性低氣壓，隨後出海變性為溫帶氣旋，氣象署預計今日晚間發布海上颱風警報，明日中午前發佈陸上警報機率高。
鳳凰颱風外圍環流炸雨彈！全台吹7至9級陣風、風雨有感
降雨方面，今明兩天宜蘭、花蓮、台東及屏東山區為主要雨區，北北基亦有局部強降雨；周一午後至周二雨勢將擴及全台，苗栗至嘉義地區午後偶有短暫陣雨。
周三（12日）起，颱風環流影響加劇，台中以南及宜花東將有陣雨，花東與屏東山區恐出現局部豪雨，北部地區亦有短暫陣雨，風勢顯著增強。由於鳳凰登陸時強度快速衰減，暴風圈範圍縮小，但中南部與花東仍須嚴防強風豪雨，全台皆有7至9級陣風的可能。
周四（13日）中午前彰化以北與宜蘭仍有陣雨並伴隨局部大雨，午後中南部天氣漸轉多雲，花東則偶有短暫雨。周五（14日）桃園以北及宜蘭持續有局部陣雨，午後南投以南及花東山區仍可能有短暫雨勢；周六（15日）新北山區與宜蘭有局部短暫雨，午後各地山區零星陣雨。
賈新興提醒，今起至周四（13日）受颱風直接影響期間，宜花東與屏東山區為主要降雨熱區，其次為北北基地區；14日起東北季風增強，全台天氣逐步穩定，雨勢趨緩，但北部與東部沿海仍須防局部陣雨。
資料來源：賈新興YouTube、中央氣象署
