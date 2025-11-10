中央氣象署發布「豪雨特報」表示，鳳凰颱風外圍環流、東北季風影響，今（10）日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北（汐止區）、宜蘭地區、大台北山區及蘭嶼、綠島有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。
🟡豪雨特報
📌影響時間：10日下午至11日上午
📍豪雨：宜蘭縣山區
📍大雨：基隆北海岸、臺北市山區、新北市、宜蘭縣、花蓮縣、蘭嶼綠島
氣象署預報員朱美霖指出，目前鳳凰颱風中心正在南海進行結構整合，強度會稍微回升，路徑已經開始往北轉，明天接近台灣西南方海域過程中，由於環境不適合發展，強度會明顯減弱，可能以輕度颱風，甚至熱帶性低氣壓等級登陸台灣，氣象署預估今天傍晚左右發布海上警報，明天上半天發布陸上警報。
朱美霖提及，鳳凰颱風雖然只是準備接近台灣，但外圍環流和東北季風影響產生「共伴效應」，導致今明兩天在北部、東半部將出非常劇烈的雨勢，雨量可以來到豪雨等級以上，周三、周四鳳凰颱風更接近台灣後，輪到中南部要留意雨勢。
資料來源：中央氣象署
