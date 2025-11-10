中央氣象署預報員張竣堯表示，鳳凰颱風正在轉向準備襲台，「海上颱風警報」將會在今（10）日傍晚5時30分發布，若颱風移動路徑及方向符合預期，明（11）日上半天將發布陸上颱風警報，且由於鳳凰颱風路徑往南修，登陸台灣的時間也會提前到周三（11/12）下午至晚上），登陸地點以「嘉義縣、台南、高雄」這3縣市機率最大。

鳳凰颱風路徑南修　登陸時間提前

氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風中心已經進入南海，目前結構還在整合，今天下午預報顯示，鳳凰颱風路徑「北轉角度」縮小，也就是「往東北」的份量變多，進而導致登陸時間，從原先預估的周三深夜至周四登陸，變成「周三下午至晚上」登陸。

張竣堯說明， 依照目前路徑來看，鳳凰颱風登陸台灣的地點，從台中至屏東都有機會，最有機會的地區會是「嘉義縣、台南市、高雄市」；鳳凰颱風北上接近台灣程中，由於環境不適合發展，強度會明顯減弱，侵襲台灣時預估是輕度颱風。

▲今明兩天鳳凰颱風還沒有直接侵襲，但受到東北季風共同影響，北部、東半部有明顯的降雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
鳳凰颱風北上襲台　共伴效應狂轟豪雨

張竣堯提醒，今天白天，基隆北海岸、大台北、宜花、東南部降雨明顯，其它地區也有零星雨；今晚到明天白天，「大台北、宜花東、恆春」有大雨或局部豪雨，大台北、宜花則有局部豪雨等級以上降雨。

張竣堯指出，共伴效應會隨著鳳凰颱風北上減弱，明天下半天，中南部降雨增加，周三中南部、花東有豪雨，北台灣雨勢趨緩，周四鳳凰颱風遠離，台灣受東北季風影響，中部以北及宜蘭仍有降雨，北部也有較大雨勢。周五至下周日，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。

▲共伴效應會隨著鳳凰颱風北上減弱，明天下半天，中南部降雨增加，周三中南部、花東有豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
資料來源：中央氣象署

