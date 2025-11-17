「國光女神」梁云菲今 （17）日一早在IG發文，坦承自己輕生獲救一事，目前仍在醫院休養。梁云菲過去曾跟男星金剛（李信樵）交往1年，在2020年分手；隔年她登上節目《單身行不行》分享悲慘遭遇，坦言曾遭4名男子侵犯；到了2023年，梁云菲也遭遇私密影片外流事件，種種壓力與創傷導致她罹患「非典型憂鬱症」，心病至今難以痊癒。
梁云菲曾和金剛交往1年 分手原因曝光
34歲的梁云菲2014年在節目《國光幫幫忙》擔任「國光女神」，靠著火辣的身材走紅，2019年開始她與男星金剛交往，經常高調放閃曬恩愛，讓梁云菲知名度攀升，可惜兩人隔年就分手。梁云菲曾解釋，是因為金剛想結婚、控制慾強還有大男人主義，但她還想拚事業，不想這麼快定下來，被掌控人生，這才決定分開。
梁云菲曾遭侵犯、被外流私密片 心靈創傷難以痊癒
分手後隔年，梁云菲上節目《單身行不行》分享人生故事，梁云菲坦言，自己在讀國中時很叛逆，和父母感情不佳，曾離家出走，結果遇上不懷好意的壞人，假裝要幫她卻對她伸出狼爪，讓梁云菲4度被侵犯，心裡留下陰影，也因此罹患憂鬱症，不只一次試圖輕生。
後來即便梁云菲與父母和好，內心創傷還是很深，2023年4月更被有心人士外流她的私密影片。梁云菲坦言她與影片中的男子發生關係時都單身，她不是小三，男子也否認有把影片外流。最終梁云菲只能報警，交由律師處理，也提告了轉發影片的多名網友。當時的梁云菲看起來還很堅強自信，想不到憂鬱症病情近期又加重。
梁云菲罹非典型憂鬱症 輕生獲救休養中
梁云菲本月14日時就發文，坦言有去找醫師求助，檢查後發現她罹患的是非典型憂鬱症，前額葉功能低下導致大腦效率下降，精神能量容易耗盡，已經嚴重影響她的生活，「有些許簡單的工作，或是回覆廠商訊息，對我來説都很吃力，甚至逃避」、「每天就是躺在床上，什麼都做不了，除了進食，其他時間像是個廢人」。
梁云菲這次輕生被救回後，目前還在醫院休養、觀察中，她今日也發文告訴大家自己性命無礙，「或許還活著，是我的人生還有使命吧。」梁云菲也呼籲外界多給身心疾病患者一些愛與關心、耐心，最後更向好友致謝，｢謝謝慕溪和小小，幫我撿回一條苟延殘喘至我已放棄的命。覺得撐不住時，請不要一個人承擔。看身心科、找心理師，或打電話給懂傾聽的人。」
資料來源：節目《單身行不行》、梁云菲IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
