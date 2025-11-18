我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2013年第50屆金馬獎影后影帝大合照拍攝時，阮經天因提前落跑，沒有入鏡。（圖／台北金馬影展官網）

▲李烈（左）因金馬落跑一事氣到與阮經天（右）斷聯10年，直到拍攝電影《周處除三害》，兩人才終於破冰。（圖／周處除三害臉書）

▲《周處除三害》讓阮經天（中）的演技再度被看見，也是他與李烈和好的關鍵。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

▲第62屆金馬獎最佳男主角入圍名單。（圖／記者黃聖凱攝影）

男星阮經天2013年在金馬獎頒獎典禮提前離開，缺席最後的大合照環節，忽略其他現場前輩的感受，被罵是「最沒禮貌影帝」，就連前經紀人、恩師李烈當時都氣到與他絕交。直到10年後李烈為了監製的電影《周處除三害》才與阮經天破冰，找他當男主角；阮經天也沒讓李烈失望，靠這部片贏回口碑，洗刷落跑影帝的罵聲。回顧阮經天落跑爭議，2013年是金馬獎第50屆頒獎典禮，劉德華、張曼玉、郭富城、李冰冰等大咖巨星全都到場，因主辦單位在典禮結束後，特地安排歷屆影后影帝齊聚合照，想留下極具象徵性的珍貴畫面，隔天阮經天解釋是因為自己前一晚沒睡，隔日又要飛金門拍電影《軍中樂園》才先離席，沒想到後果如此嚴重。但儘管他拚命道歉，還是因此事被罵耍大牌，貼上沒禮貌的標籤，口碑跌落谷底，讓當時作為經紀人的李烈也相當難堪。據悉，李烈當天並不知道阮經天先走了，事後雖然表面替阮經天緩頰，但私下對於阮經天我行我素、不報備的舉動相當氣憤，因此落跑事件後，李烈就與阮經天斷交，10年沒聯絡。後來李烈也在臉書發文，坦言一開始她其實拉不下臉去找阮經天，但後來又覺得都已經過10年了，也該氣消了，決定當一個大度的長輩，這才主動與阮經天聯繫。李烈也感謝阮經天的成長和轉變，「謝謝你回來，謝謝你長大，謝謝你雖然還是任性幼稚，但是依然努力、善良！」阮經天後來在電影記者會上也開玩笑說自己會努力活久一點，等到金馬獎第100屆時再上去跟大家大合照，彌補當初的遺憾。而阮經天靠著《周處》，2023年再度入圍金馬獎最佳男主角，人氣回升，演技也受到肯定。當時頒獎典禮上，阮經天還與男配角陳以文重現《周處》「我念一句，你念一句」的經典劇情，至於今年的金馬獎頒獎典禮，即將在22日登場，。目前獲獎呼聲最高的是張孝全，因為他已經第3度入圍金馬影帝，粉絲都期待張孝全能抱回獎座，影帝最後究竟獎落誰家，觀眾拭目以待。