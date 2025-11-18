男星阮經天2013年在金馬獎頒獎典禮提前離開，缺席最後的大合照環節，忽略其他現場前輩的感受，被罵是「最沒禮貌影帝」，就連前經紀人、恩師李烈當時都氣到與他絕交。直到10年後李烈為了監製的電影《周處除三害》才與阮經天破冰，找他當男主角；阮經天也沒讓李烈失望，靠這部片贏回口碑，洗刷落跑影帝的罵聲。
阮經天金馬獎落跑回顧 挨轟「最沒禮貌影帝」
回顧阮經天落跑爭議，2013年是金馬獎第50屆頒獎典禮，劉德華、張曼玉、郭富城、李冰冰等大咖巨星全都到場，因主辦單位在典禮結束後，特地安排歷屆影后影帝齊聚合照，想留下極具象徵性的珍貴畫面，但阮經天卻不顧通知，提前離開，導致合照時工作人員找不到他，場面十分尷尬。
隔天阮經天解釋是因為自己前一晚沒睡，隔日又要飛金門拍電影《軍中樂園》才先離席，沒想到後果如此嚴重。但儘管他拚命道歉，還是因此事被罵耍大牌，貼上沒禮貌的標籤，口碑跌落谷底，讓當時作為經紀人的李烈也相當難堪。
李烈與阮經天斷聯10年沒聯絡 靠《周處》破冰和解
據悉，李烈當天並不知道阮經天先走了，事後雖然表面替阮經天緩頰，但私下對於阮經天我行我素、不報備的舉動相當氣憤，因此落跑事件後，李烈就與阮經天斷交，10年沒聯絡。一直到2023年李烈監製電影《周處除三害》，她為了選角考量才與阮經天破冰，找他來擔任男主角。
後來李烈也在臉書發文，坦言一開始她其實拉不下臉去找阮經天，但後來又覺得都已經過10年了，也該氣消了，決定當一個大度的長輩，這才主動與阮經天聯繫。李烈更透露，電影試映會結束當天，阮經天發了一個簡訊給她，寫著：「謝謝妳把我撿回來」，這句話讓李烈看哭。
李烈也感謝阮經天的成長和轉變，「謝謝你回來，謝謝你長大，謝謝你雖然還是任性幼稚，但是依然努力、善良！」阮經天後來在電影記者會上也開玩笑說自己會努力活久一點，等到金馬獎第100屆時再上去跟大家大合照，彌補當初的遺憾。
阮經天挺過低潮！金馬獎高喊「我絕不中途離席」
而阮經天靠著《周處》，2023年再度入圍金馬獎最佳男主角，人氣回升，演技也受到肯定。當時頒獎典禮上，阮經天還與男配角陳以文重現《周處》「我念一句，你念一句」的經典劇情，他跟著陳以文複誦「我絕不中途離席」，幽默自嘲讓現場來賓全都笑翻，這段黑歷史才終於從阮經天的人生中翻篇。
第62屆金馬獎即將登場 影帝對決超有看頭
至於今年的金馬獎頒獎典禮，即將在22日登場，第62屆最佳男主角入圍者包含《深度安靜》張孝全、《幸福之路》張震、《好孩子》許瑞奇、《大濛》柯煒林、《我家的事》藍葦華。目前獲獎呼聲最高的是張孝全，因為他已經第3度入圍金馬影帝，粉絲都期待張孝全能抱回獎座，影帝最後究竟獎落誰家，觀眾拭目以待。
📌2025第62屆金馬獎懶人包請點此：直播平台、入圍名單、表演嘉賓一覽
