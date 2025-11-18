男星阮經天2013年在金馬獎頒獎典禮提前離開，缺席最後的大合照環節，忽略其他現場前輩的感受，被罵是「最沒禮貌影帝」，就連前經紀人、恩師李烈當時都氣到與他絕交。直到10年後李烈為了監製的電影《周處除三害》才與阮經天破冰，找他當男主角；阮經天也沒讓李烈失望，靠這部片贏回口碑，洗刷落跑影帝的罵聲。

我是廣告 請繼續往下閱讀
阮經天金馬獎落跑回顧　挨轟「最沒禮貌影帝」

回顧阮經天落跑爭議，2013年是金馬獎第50屆頒獎典禮，劉德華、張曼玉、郭富城、李冰冰等大咖巨星全都到場，因主辦單位在典禮結束後，特地安排歷屆影后影帝齊聚合照，想留下極具象徵性的珍貴畫面，但阮經天卻不顧通知，提前離開，導致合照時工作人員找不到他，場面十分尷尬。

隔天阮經天解釋是因為自己前一晚沒睡，隔日又要飛金門拍電影《軍中樂園》才先離席，沒想到後果如此嚴重。但儘管他拚命道歉，還是因此事被罵耍大牌，貼上沒禮貌的標籤，口碑跌落谷底，讓當時作為經紀人的李烈也相當難堪。

▲阮經天金馬獎落跑（圖／台北金馬影展官網）
▲2013年第50屆金馬獎影后影帝大合照拍攝時，阮經天因提前落跑，沒有入鏡。（圖／台北金馬影展官網）
李烈與阮經天斷聯10年沒聯絡　靠《周處》破冰和解

據悉，李烈當天並不知道阮經天先走了，事後雖然表面替阮經天緩頰，但私下對於阮經天我行我素、不報備的舉動相當氣憤，因此落跑事件後，李烈就與阮經天斷交，10年沒聯絡。一直到2023年李烈監製電影《周處除三害》，她為了選角考量才與阮經天破冰，找他來擔任男主角。

後來李烈也在臉書發文，坦言一開始她其實拉不下臉去找阮經天，但後來又覺得都已經過10年了，也該氣消了，決定當一個大度的長輩，這才主動與阮經天聯繫。李烈更透露，電影試映會結束當天，阮經天發了一個簡訊給她，寫著：「謝謝妳把我撿回來」，這句話讓李烈看哭。

李烈也感謝阮經天的成長和轉變，「謝謝你回來，謝謝你長大，謝謝你雖然還是任性幼稚，但是依然努力、善良！」阮經天後來在電影記者會上也開玩笑說自己會努力活久一點，等到金馬獎第100屆時再上去跟大家大合照，彌補當初的遺憾。

▲李烈因金馬一事氣到斷聯阮經天10年，近日因《周處除三害》終於破冰，阮經天直呼「謝謝妳把我撿回來。」（圖／周處除三害臉書）
▲李烈（左）因金馬落跑一事氣到與阮經天（右）斷聯10年，直到拍攝電影《周處除三害》，兩人才終於破冰。（圖／周處除三害臉書）
阮經天挺過低潮！金馬獎高喊「我絕不中途離席」

而阮經天靠著《周處》，2023年再度入圍金馬獎最佳男主角，人氣回升，演技也受到肯定。當時頒獎典禮上，阮經天還與男配角陳以文重現《周處》「我念一句，你念一句」的經典劇情，他跟著陳以文複誦「我絕不中途離席」，幽默自嘲讓現場來賓全都笑翻，這段黑歷史才終於從阮經天的人生中翻篇。

▲國片《周處除三害》爆紅後近期引起高度討論，日前有人將片中由金馬影帝陳以文飾演的邪教領袖「尊者」頭像換成總統蔡英文、副總統賴清德等人，被刑事局認定恐涉及觸犯煽惑罪。（圖／一種態度電影股分有限公司提供）
▲《周處除三害》讓阮經天（中）的演技再度被看見，也是他與李烈和好的關鍵。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）
第62屆金馬獎即將登場　影帝對決超有看頭

至於今年的金馬獎頒獎典禮，即將在22日登場，第62屆最佳男主角入圍者包含《深度安靜》張孝全、《幸福之路》張震、《好孩子》許瑞奇、《大濛》柯煒林、《我家的事》藍葦華。目前獲獎呼聲最高的是張孝全，因為他已經第3度入圍金馬影帝，粉絲都期待張孝全能抱回獎座，影帝最後究竟獎落誰家，觀眾拭目以待。

📌2025第62屆金馬獎懶人包請點此：直播平台、入圍名單、表演嘉賓一覽

▲金馬獎最佳男主角入圍名單（圖／記者黃聖凱攝影）
▲第62屆金馬獎最佳男主角入圍名單。（圖／記者黃聖凱攝影）

看更多阮經天相關報導：

阮經天突告白陳喬恩「拯救我的職業生涯」！拍《命中》藏鼻酸內幕

阮經天曾是奧運儲備選手！4男星運動員變巨星　邱澤打了18年排球

阮經天封帝當天母過世！才嘆「可以享福了」　把她當小孩寵愛

更多「2025金馬獎」相關新聞。

相關新聞

阮經天緋聞遍及台韓中！歷年交往女神無數　愛情短命見光死必分手

阮經天驚曝10年怕人群！媽媽去世後被迫面對　曾寶儀看見真正的他

吳慷仁金馬獎兩度落榜！執行長證實有報名　鬆口1原因未能入圍

金馬獎完整入圍名單／范冰冰、林依晨爭影后！張震、張孝全搶影帝