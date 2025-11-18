我是廣告 請繼續往下閱讀

▲MOMO出道前，曾歷經多次的淘汰經驗，特別是《Sixteen》讓她留下難忘陰影。（圖／IG@momo）

TWICE將在11月22日、23日首度登上高雄世運主場館，這也是她們出道10年以來，第一次在台灣開唱，讓粉絲期待值一路飆高。本篇主角是團內主舞MOMO，她從大阪的舞蹈教室起步，3歲就開始練舞，因為被Rain的舞台震到而立下成為K-POP明星的目標。從《Sixteen》被淘汰、再被朴軫永臨時追加，最終跟子瑜一起順利出道，如今，她也成為TWICE舞台爆發力的象徵！這次來台，高雄場的MOMO dance break與SOLO段落，也被粉絲列為必看焦點。MOMO的故事，如果只看現在那個台上像開無敵模式的主舞，很難想像她的起跑點其實是大阪一間跳滿汗味的小舞蹈教室。來自日本的她，3歲就在那裡蹦跳、在鏡子前反覆比對動作，直到某天看到Rain的舞台，瞬間感覺自己的人生被按下確定方向的按鈕：我要成為K-POP明星。她就這樣，一路跳到能幫前輩拍MV，2008年，因為老師推薦，她參與Lexy〈Ma People〉的MV拍攝；2011 年甚至以4人女團Barbie身分挑戰選秀《Superstar K3》日本預選，喊著要「征服亞洲」的霸氣登場，最後卻被淘汰，當時她落淚崩哭的那畫面，現在流傳網路上。真正扭動她人生軌道的，是JYP在YouTube偶然看到她和姊姊跳舞的影片，公司直接寄E-mail叫她們來試鏡，姐妹倆一起站上審查台，最後只有MOMO被點名通過。2012年，她跟著Sana一起踏上韓國土地，15歲就投入練習生生活。那時MOMO被分配在JYP的日本女團出道企劃，誰知道突然泡湯，她整包行李被丟到另一個命運交叉口，以打造TWICE為主軸的選秀節目《Sixteen》。《Sixteen》這節目對她來說，是成長也是陰影。所有練習生和導師都承認她是舞蹈第一名，連老師都講得斬釘截鐵，但她還是被淘汰，那天她哭到整個人崩掉，觀眾也傻眼。播出最終回，她原本只是以替淘汰身分上台，朴軫永卻突然宣布要「追加成員」，下一句就叫了她的名字，MOMO當場愣住、哭到遮住臉。朴軫永給的理由更是直白：「TWICE缺少她擁有的舞蹈與表演力。」加上公司裡從上到下都把她選為「最勤奮的練習生」，所以她就和被淘汰的子瑜一起出道，這段傳說級的逆轉，被粉絲封為「TWICE最完美的追加」。MOMO也因節目造成心理傷害，即使3年過去仍不太願意談《Sixteen》，她在生存節目《Nizi Project》中甚至說：「如果再參加那種節目，我做不到。」Sana甚至直接說：「我不會去。」而團中3位日本成員去算塔羅時，MOMO的結果是「苦難之後會迎來新的早晨」，結果剛好完全對應到她被淘汰又被追加成為TWICE的故事。MOMO的舞台實力看起來很輕鬆，但背後其實是把一整天的生活都丟在練習室。她曾提過，自己常常從下午2點一路跳到晚上10點，休息一下又接著練歌到凌晨。一起當練習生的朋友也很坦白：「舞跳最強的就是MOMO。」外界也給出同樣評價。像編舞名師Lia Kim就在節目中大力稱讚，說她是「目前看過舞最好的偶像」，形容她像「天上送來的舞者」；《Hit The Stage》時，裴允貞也說JYP根本「撿到一個史詩級的舞者」，甚至連少女時代的孝淵，這位被公認是二代團的最強主舞，都點名下一個Dancing Queen就是MOMO。TWICE本月即將在高雄連唱2天（11／22、11／23），預計帶來數首經典曲、舞台編排與多段成員SOLO橋段。粉絲也特別期待MOMO在dance break與主舞段落展現的內容，勢必會成為本次台灣場的焦點之一。生 日：1996年11月9日（29歲）身 高：163cm血 型：A型MBTI：INTP家 庭：爸爸、媽媽、姊姊學 歷：日本高中文憑認定考試（合格）出 道：2015年（TWICE）公 司：JYP娛樂小分隊：MISAMO出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》