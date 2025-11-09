我是廣告 請繼續往下閱讀

▲娜璉（如圖）今年曾隻身來台參加音樂季，當時引爆轟動，因為TWICE的任何一位、包含台灣籍的子瑜，都沒在台灣表演過。（圖／IG@nayeonyny）

進入JYP的真相 瞞著媽媽報名徵選

偶像要學會的太多太多 靠自我對話走過競爭戰場

從班長到練習生 天生的「氣氛製造機」

外向外表卻怕生又慢熟 演藝圈朋友不多

TWICE首度登台 9位女孩將以笑容收服全場

TWICE終於要首度登上台灣舞台，11月22日、23日在高雄世運主場館開唱，2天預計吸引超過10萬名粉絲朝聖。出道10年的她們，如今已是韓流女團的天花板級存在，成員中，娜璉依舊是最具代表性的「笑眼女神」，從國中瞞著家人報名徵選、成為JYP練習生，到現在站上世界各地舞台，用笑容和實力證明自己這一條路，從沒讓粉絲失望過。娜璉進入JYP娛樂的過程，曾被謠傳是小時候參加兒童模特比賽，當場被JYP星探發掘，但母親當時斷然拒絕。這段故事在出道初期的採訪中再被提及，她首次公開「再次嘗試」的真相--國三那年，她瞞著家人偷偷報名JYP第7屆公開徵選並合格，母親得知時雖驚訝，但未激烈反對，只是認為這條路太艱難，試圖說服她放棄。最終，母親以「必須上大學」為條件，才同意她成為練習生。節目最後，娜璉表示因此對作曲產生興趣，也很享受上綜藝節目、與不同主持人互動的過程，未來希望能挑戰更多新領域。出道初期的娜璉自尊心很高，總想什麼都做到最好，但她逐漸學會和自己對話，「我覺得自己能一路通過這麼多競爭，靠的是『做到讓自己不後悔就好』這個想法。這樣回頭看也不會失望太多，結果也更能讓自己滿意。」她明白偶像需要太多才能，與其追求完美、樣樣都強，不如專注在熱愛的唱歌與舞台，「也能真正的享受期中、讓自己變得更強」。娜璉學生時期就不是乖乖牌，但從小學到國中都擔任班長，開朗外向、領導力滿分。她曾笑說自己不是模範生，但很會帶氣氛，身邊朋友得知她考上JYP練習生後，全都說「就知道妳會這樣！」、「好適合妳！」這股被認可的話語，讓當年只有16歲的她獲得滿滿力量，「得到大家的認同與鼓勵，也讓我更想努力」。雖然在舞台上總是笑容燦爛，但娜璉坦言「其實不太會主動認識人」，連節日祝賀像是「聖誕快樂」、「新年快樂」也曾覺得沒必要，但事實上是因為自己怕生害羞，「外界都以為我演藝圈朋友很多，其實沒有」。但這不代表娜璉冷血，只要是珍惜的人，她都很誠實做自己，「我很重感情，也很關心別人，對重要的人會表現得特別親切，有時甚至讓人覺得有點太熱情。成員們也是一樣，平常我不太主動接近別人，但對真的在乎的人，我會毫不保留的表達。」這份害羞反而讓她的真誠更顯可愛，難怪在團內外都被稱為「人間兔子」。這次高雄演唱會，不只是TWICE首次登上台灣的大型體育場，更是娜璉出道以來，第一次陪著子瑜回家鄉。粉絲非常期待她那個標誌性的兔牙笑、和舞台上無可取代的魅力。更多TWICE首次的台灣演唱會相關資訊，可隨時關注《NOWNEWS今日新聞》，將為各為ONCE帶來第一手報導。生 日：1995年9月22日（30歲）身 高：163cm體 重：48kg血 型：A鞋 號：250mmMBTI：ISTP家 庭：爸爸、媽媽、妹妹學 歷：建國大學電影藝術學系學士（休學）出 道：2015年10月20日（TWICE）、2022年6月24日（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《IM NAYEON》