我是廣告 請繼續往下閱讀

▲統一獅原首席教練高志綱轉任一、二軍總監。（圖／記者葉政勳攝 , 資料照）

▲統一獅原守備統籌教練玉木朋孝，因個人生涯規劃確定離隊。（圖／統一獅提供）

▲統一獅2026年一軍教練團陣容。（圖／統一獅提供）





▲統一獅2026年二軍教練團陣容。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEn獅今（17）日宣布新賽季教練團職務異動，可以用「大風吹」來形容，總教練林岳平雖主動請辭，但球團評估後決定慰留。首席教練高志綱轉任「一、二軍總監兼統籌教練」，由41歲的郭俊佑接任首席教練；二軍投手教練潘威倫升任一軍投手教練，新賽季將與外籍教練霍斯曼合作；本季引退的胡金龍明年接任一軍助理打擊教練；日籍教練玉木朋孝因個人生涯規劃，確定離隊。獅隊今年球季可以用「虎頭蛇尾」來形容，上半季以36勝24敗奪下半季冠軍，不過下半季戰績下滑，以30勝30敗，半季第3名作收，全年戰績以66勝54敗排名第2位。季後賽首輪從2勝的絕對「聽牌」優勢，遭到樂天桃猿連拿3勝，以2勝3敗提早結束今年球季。季末總教練林岳平雖然主動向球團請辭，但對於球隊整體規劃及新生代選手計劃性栽培每年均有明顯成效，獅隊予以慰留林岳平續任總教練一職。獅隊為強化一軍、二軍實力能夠有效銜接，原首席教練高志綱向球團建議成立「一、二軍總監兼統籌教練」一職，透過各項計劃執行及訓練調整、增進球隊戰力。獅隊同意高志綱建議，並賦予高志綱擔任該職務，盼改善目前現況，提升球隊競爭力。獅隊也宣布，二軍投手教練潘威倫明年球季轉任一軍投手教練，主要負責賽事投手調度及訓練，而外籍投手教練霍斯曼同樣續任，主要任務協助潘威倫與經驗傳承。另外，本季高掛球鞋的胡金龍，明年球季將擔任一軍助理打擊教練，透過對於賽事解讀，協助一軍選手打擊策略擬定，進而提升打擊能力。最後獅隊也證實，日籍教練玉木朋孝因個人生涯規劃，確定離隊。雖然獅隊在秋訓結束前，再次與玉木當面表達並提供複數年約，但經過溝通後，玉木仍以個人生涯規劃為主，球隊尊重教練意願，並感謝他這些年的付出。至於獅隊其餘教練團異動，高國慶將由二軍首席教練轉任一軍三壘跑壘指導教練，而周廣勝將專任內野守備教練，而一軍首席教練將由郭俊佑接任。