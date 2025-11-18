《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理今（18）日的娛樂新聞搶先看：男星劉書宏肋骨骨裂原因曝光，被爆料是因為和好友、健身教練蔣政打架，結果劉書宏打輸才受傷。韓國女團aespa今年受邀參加日本NHK紅白歌唱大賽，但因團員寧寧曾有爭議舉動，遭3萬多人聯署抵制，要求撤換aespa。亞洲天王周杰倫昨日在IG限時動態爆粗口，新專輯製作似乎卡關。

📌劉書宏肋骨骨裂真相曝光！爆跟健身教練蔣政打架　怕丟臉選擇私了

男星劉書宏9月突自曝肋骨骨裂，痛到連起身都難，但他卻始終未透露受傷原因。據《鏡週刊》報導，有知情人士爆料，原來劉書宏會受傷，是因為他和健身教練蔣政起衝突，結果近身扭打時被練過泰拳的蔣政重擊，當場痛倒在地，事後檢查才發現肋骨裂開並引發神經發炎，但劉書宏顧及臉面最終決定和蔣政私了，對於受傷細節不願多談。

📌aespa唱紅白遭日本人連署抵制！陸籍成員寧寧「買原子彈檯燈」舊照被挖出

南韓女團aespa首度受邀登上日本NHK紅白歌唱大賽，卻因陸籍成員寧寧過去曾分享「原子彈蘑菇雲造型檯燈」的舊照再被翻出，引爆中日輿論。日本網友批評她欠缺歷史敏感度，並在change網站發起連署要求撤換aespa，連署目前已破3.1萬人，NHK是否調整表演名單有待回應。

▲《第76屆NHK紅白歌合戰》出演名單公布，aespa（如圖）、ILLIT、&TEAM等熱門團體都將登上舞台。而&TEAM台灣成員王奕翔則創下紀錄，成為第一位登上盛典的台灣男藝人。（圖／＠aespa_official IG）
▲aespa因陸籍成員寧寧（左1）買過原子彈造型的檯燈，因此遭日本人連署抵制，不想看她們唱紅白。（圖／aespa IG＠aespa_official）
📌周杰倫突爆粗口！新專輯疑卡關心態崩了：完美主義會把人逼瘋

天王周杰倫昨日在社群感嘆下雨害他無法打球，勾起童年因在家練琴、只能看著別人在外玩耍的無奈往事，氣得忍不住飆粗口。而他近期正投入新專輯製作，也拍照分享錄音室滿地線材讓他相當煩躁，更透露專輯卡關原因，坦言「完美主義會把人逼瘋」，但他隨後又笑說自己不是愛完美，而是有點龜毛，也因此想放下部分堅持，「不然光弄一首歌就夠了」。

▲周杰倫（如圖）過去委託魔術師好友蔡威澤代操比特幣投資約2億元，如今人、錢全失蹤，周董氣炸公開尋人並準備提告，魔術圈也爆出蔡威澤多次欠款與合作糾紛。（圖／翻攝自周杰倫IG@jaychou）
▲周杰倫（如圖）新專輯疑製作卡關，他在IG發限時動態時，忍不住爆粗口。（圖／周杰倫IG@jaychou）

