根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）西雅圖水手已和一壘手奈勒（Josh Naylor）達成協議，雙方簽下一份為期5年，總值達9250萬美元（約合新台幣28億）的合約，此外合約中包含不可交易條款，且沒有採取延遲支付。

奈勒季後賽打出好表現　水手高層曾表示一定要留下

Naylor 在例行賽為水手出賽 54 場，繳出.299/.341/.490 的打擊三圍，敲出 9 支全壘打、33 分打點，並貢獻 19 次盜壘。季後賽更火力全開，12 場比賽繳出 .340/.392/.574 的亮眼表現，外帶3轟、5打點與2次盜壘，是水手球迷心目中的人氣球員。

在賽季結束後，水手高層明確表示留下奈勒是球隊的重要事項，《ESPN》也表示球團有如此公開且強烈的態度相當罕見，同時也對水手續留奈勒的操作，打出A-的評價。

距離隊史首次世界大賽僅差一勝　水手盼下賽季再次衝擊

水手今年一路殺進美聯冠軍戰，並和多倫多藍鳥一路鏖戰至G7，最終系列賽以3：4不敵藍鳥，距離隊史第一次世界大賽僅差一勝，休賽季能夠成功留下表現不俗的奈勒，無疑是水手球迷最想看到的好消息之一。

資料來源：《MLB》、《ESPN》

更多MLB相關新聞：

