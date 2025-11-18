我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）今（18）日公布美國棒球名人堂（Hall of Fame）2026年度候選名單，今年共有27名球員在票選榜上，其中包含12名首次具備資格者。其中4屆全明星左投哈默斯（Cole Hamels）、2011年國聯MVP布朗（Ryan Braun）與3度明星外野手坎普（Matt Kemp）是本屆最受矚目的新候選人。去年僅差19票錯失入堂的貝爾川（Carlos Beltrán）則將再度挑戰名人堂資格，而曾來台打球的曼尼（Manny Ramirez）是最後一年擁有選拔資格。在今年名人堂候選人中，有3位備受關注的新面孔，他們分別是生涯拿下163勝、防禦率3.43，曾於2008年國聯冠軍賽與世界大賽拿下雙MVP；2015年投出無安打紀錄的哈默斯，他被認為是本屆最具份量的投手型新候選人。2011年國聯MVP，生涯打擊率2成96、累積352轟與 1154打點的布朗也是焦點之一，但生涯曾因禁藥事件停賽65場，成為票選上的最大爭議點。另外3度入選明星賽的外野手坎普，生涯累積287轟、1031打點，曾效力道奇、勇士、教士等隊，也是有力的新競爭者。其餘新候選人還包括世界大賽英雄肯德瑞克（Howie Kendrick）、前大都會強打墨菲（Daniel Murphy）、2016年美聯塞揚獎得主波賽洛（Rick Porcello）、重炮英卡納西翁（Edwin Encarnación）、左投岡薩雷茲（Gio González）、外野名將戈登（Alex Gordon）、金鶯好手馬卡奇斯（Nick Markakis）、南韓名將秋信守以及4屆明星潘斯（Hunter Pence）。老面孔部分，除了去年飲恨落選的貝爾川外，包含生涯434轟的瓊斯（Andruw Jones）、洋基名投派提特（Andy Pettitte）、前洋基巨星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、紅襪強打曼尼（Manny Ramirez）、前費城游擊手羅林斯（Jimmy Rollins）、守備高手維茲奎爾（Omar Vizquel）、紅襪「小巨人」佩卓亞（Dustin Pedroia）、「K-Rod」羅德里奎茲（Francisco Rodriguez）、大都會傳奇萊特（David Wright）、杭特（Torii Hunter）、阿特利（Chase Utley）與水手名投赫南德茲（Felix Hernandez）等，都將再次衝擊名人堂資格，其中曼尼將迎來最後一年票選資格，是本屆另一焦點。依照規定，只有加入全美棒球記者協會（BBWAA）滿 10年的會員具有投票權，候選人必須獲得75%支持才能入選。選票須於今年12月31日前寄回，結果將於2026年1 月20日公布。獲選者將在7月26日於名人堂舉行正式入堂典禮。