我是廣告 請繼續往下閱讀

▲戴維斯目前處於與獨行俠三年1.75億美元合約的第一年，未來還能簽下四年2.75億美元的延長合約，這代表他的年薪最高將在37歲時達到7600萬美元。（圖／美聯社／達志影像）

戴維斯若真的被擺上交易檯面，市場仍會出現對他的興趣

ESPN近日針對達拉斯獨行俠的未來動向進行深度分析，主題直指當前最棘手的問題：「AD」戴維斯（Anthony Davis）真實價值到底還剩多少？達拉斯該不該考慮交易他？ESPN今（18）日發表特稿對此訪問了多位NBA美國職籃（National Basketball Association）總管，不少人認為「交易AD」應該被列入討論，但他的市場價值比外界想像更複雜。自從獨行俠在9個月前震撼交易送走唐西奇（Luka Doncic），換來戴維斯後，球隊成績一路下探。總管哈里森（Nico Harrison）也因戰績不佳遭到開除。如今，AD只打了5場比賽（小腿傷勢），厄文（Kyrie Irving）仍在ACL重傷復健，球隊正式進入全面危機。一名西區總管向ESPN直言：「你可以說戴維斯在洛杉磯時仍是前20球員，但如果你要交易來他，那會是，才可能開啟任何討論。」戴維斯目前處於與獨行俠三年1.75億美元合約的第一年，未來還能簽下四年2.75億美元的延長合約，這代表他的年薪最高將在37歲時達到7600萬美元。該總管進一步表示：「在這套CBA裡，。」ESPN指出，儘管合約金額龐大且傷病史令人擔憂，。參考去年巴特勒（Jimmy Butler III）遭交易後仍獲得延長合約，聯盟對資深明星的需求從未消失。然而，戴維斯如今確實比過去更具風險。他加盟達拉斯後僅出賽5場，且在此之前因左內收肌與小腿傷勢缺陣多時。獨行俠如今陷入前所未有的困境。送走唐西奇（Luka Doncic）的交易成為聯盟史上最震撼的決定之一，而九個月後，他們的戰績卻跌落至西區後段。原總管哈里森上周遭解雇，新秀弗拉格（Cooper Flagg）雖被視為未來核心，卻尚未能改變球隊攻守兩端的劣勢。讓情況更複雜的是，厄文（Kyrie Irving）仍因上季ACL重傷持續復健，達拉斯目前在進攻效率上排名全聯盟倒數第二，外線命中率與三分產量同樣墊底。由於薪資限制，。球隊距離第二級豪華稅僅剩約130萬美元，無法在交易中吃回更多薪資，也無法使用交易特例。大量選秀權已在過去的交易中送出，剩餘可操作的空間相當有限。外界普遍認為，若獨行俠希望圍繞弗拉格打造長期藍圖，戴維斯的合約與年齡恐將成為球隊重建的最大阻礙。ESPN指出，獨行俠若選擇交易戴維斯，雖不可能拿回與唐西奇等值的回報，但。對獨行俠而言，在續留戴維斯與圍繞弗拉格重建之間，勢必得做出抉擇。交易獨行俠可能意味著放棄短期競爭力，但換來更清晰的未來方向；若選擇留下他，則必須承受健康風險、薪資壓力與陣容老化等問題。多名高層一致認為，戴維斯在市場上仍具價值，但價值已與過往不同。一句話道破現狀：「他仍是前20球員，但1.75億美元的賭注，你敢不敢接？」隨著賽季推進，獨行俠將不得不面對這個攸關未來走向的核心問題。