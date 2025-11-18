我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）的復出時程持續受到關注，這位即將邁入生涯第23個球季的老將，也在今（18）日首度完整參與團隊訓練，並親口分享目前的恢復狀況，他也以一句「我的肺現在感覺像剛出生的嬰兒」引起關注，認為目前身體仍需時間適應強度。而ESPN記者查拉尼亞（Shams Charania）也表示，依詹姆斯目前狀況，十分有可能在明（19）日對戰猶他爵士的比賽中迎來賽季首秀。詹姆斯季前因為受到坐骨神經痛缺席整個季前訓練營，連帶影響開季的出賽狀況，至今14場比賽全數高掛免戰牌。隨著日前開始進行訓練，他也在今日練後受訪時以一貫幽默化解外界擔憂，表示「我的肺現在感覺像剛出生的嬰兒，我得讓它重新長大成成年人的狀態。」，他也提到長時間未進行高強度對抗，身體仍需時間適應，尤其重新喊戰術、指揮隊友後，嗓音已明顯沙啞，自己今晚會好好休息的。對於詹姆斯何時復出，湖人尚未給出確定答案，但跡象顯示復出已相當接近。湖人已將他的出賽狀態調整為「出戰成疑（questionable）」，代表下一場對爵士的比賽他具備不小機會迎來本季首秀。《ESPN》記者麥可馬連（Dave McMenamin）指出，球隊會先觀察他對今日訓練的身體反應，再做最終決定。查尼亞拉更是透露，詹姆斯的復出非常有機會就是會在對爵士一戰。對此湖人總教練雷迪克（J.J. Redick）表示，球隊與詹姆斯均採取謹慎態度，確保狀態完全準備好才會讓他重返球場。他表示，我們還沒有做最後決定，他會在未來24小時內觀察身體感受，之後再討論是否上場。