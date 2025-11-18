我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WBC世界棒球經典賽即將在明年3月開打，根據《洛杉磯時報》報導指出，若洛杉磯道奇想要尋求三連霸偉業，那大谷翔平、山本由伸以及佐佐木朗希是否參戰經典賽，將成為球隊最大隱憂，道奇總管高梅茲（Brandon Gomes）坦言目前還未與三人展開具體討論。2023年經典賽期間，道奇共有9名球員參賽，根據《洛杉磯時報》預測2026年恐怕會有更多球員參賽，過去曾有參與經典賽回到例行賽表現下滑的案例，如前德州遊騎兵終結者戴森（Sam Dyson），因此道奇對於是否讓日本三本柱參戰經典賽持保留態度。《洛杉磯時報》也點出在日本經典賽的地位是超越世界大賽的存在，要球員拒絕出賽或是限制投球數，從日本文化的角度來看是「不可能的事」大谷翔平在拿下國聯MVP後，曾透露對於自己是否參戰經典賽，只能目前只能透過球團渠道進行溝通，還沒有與代表隊方面有任何個人聯絡，一切都還沒定案。道奇近兩年靠著深厚陣容連奪兩屆世界大賽冠軍，但主力球員多已 30 歲以上，加上連續打進深層季後賽使休賽期縮短，如何維持體能與健康已是關鍵課題。報導也表示，道奇已經在今冬開始著手布局，試圖平衡WBC、季後賽負擔與球隊整體戰力管理等多方因素。資料來源：《洛杉磯時報》