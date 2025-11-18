我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）昨（17）日在官方X上推出以大谷翔平為靈感設計的「獨角獸玩偶」，可愛外型搭配柔軟的視覺感，以及搭配道奇藍白配色，在商品釋出後馬上成為球迷間的焦點。大聯盟官方也邀請球迷們透過「轉發+留言」的方式參加抽獎，許多球迷為了要獲得大谷翔平的獨角獸玩偶，讓該則貼文短短一日內就累積破萬的讚數。這款獨角獸玩偶為大聯盟官方抽獎活動的限定贈品，見玩偶身上有印有「Ohtani」字樣與背號17，並以道奇經典藍白配色打造，全身蓬鬆柔軟，呈現療癒感十足的視覺效果。官方也以「獻給獨一無二的球員，獻給獨一無二的禮物！」為題，邀請球迷透過轉發與留言的方式來參加抽獎，來獲得這個大谷翔平的周邊商品。貼文發布後迅速在社群上引發熱烈回響。短短約10小時貼文就獲得超過1.6萬個讚，轉發次數更突破7000次。許多球迷也在底下留言「一定要抽到！」，許多人也表示「這個可愛到讓人受不了！」「OMG！我必須擁有！」「這是年度前五想得到的東西。」「根本收藏級周邊。」「這不是想要，是必要的！」甚至有球迷笑稱：「我女兒為了這隻獨角獸什麼都願意做。」，顯示大谷翔平在球迷間受歡迎的程度，連周邊商品都是這麼具有吸引力。本賽季大谷翔平連莊國聯MVP，並以二刀流身份回歸球場，在打擊端繳出2成82打擊率，敲出 55 轟、102 打點，OPS 高達 1.014，是道奇完成世界大賽2連霸的重要攻擊核心。投手部分則在14場先發中投出1勝1敗、防禦率2.87，雖受傷病影響出賽場次有限，不過大谷翔平本人也透露希望在下一個賽季能以二刀流身份健康出賽整季。