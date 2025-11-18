我是廣告 請繼續往下閱讀

生涯曾奪下4座美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）外野金手套獎的基爾邁爾（Kevin Kiermaier），去年隨洛杉磯道奇拿下世界大賽冠軍後宣佈退役，近期他在個人社交媒體公開向大聯盟30隊喊話，表示希望能夠以教練身份重返大聯盟並提到自己將徹底革新外野守備，道奇球迷也表示希望球團能簽下基爾邁爾。基爾邁爾在今（18）日在個人X上向大聯盟30隊喊話，希望能夠以教練身份重返大聯盟，「致MLB全30球隊，我希望把我正在做的創新理念帶給全世界。我想在各個層級徹底革新外野守備。沒有比我更熱愛這份工作的人成為，我希望透過激發選手的防守潛能，改變他們的人生與生涯！這是我的夢想！讓我們開始吧！」基爾邁爾生涯曾效力坦帕灣光芒、多倫多藍鳥以及道奇，生涯以出色的守備而聞名，退休後擔任藍鳥特別助理，賽季結束後則尋求以教練身份重返賽場，在介紹影片中，基爾邁爾表示他自認是史上守備最好的中外野手之一。因此他想要試試看能否將過去豐富的經驗傳授給選手，基爾邁爾也坦言不一定要長期合約，只給他一週的時間他也可以接受，「「不一定要長期合約，甚至給我五天也行，我會全力以赴，從傳接球、傳球程序、練習方式到打擊練習，什麼都能教。」基爾邁爾的貼文也引起多隊球迷目光，道奇球迷希望球團能夠簽回基爾邁爾，「道奇，把他簽回來！」、「讓他拯救賀南德茲（Teoscar Hernández）」此外老虎、遊騎兵、巨人等隊球迷都希望基爾邁爾能夠加入球隊。資料來源：《X》