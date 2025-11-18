我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）明尼蘇達灰狼今（18）日於主場迎戰達拉斯獨行俠，本場比賽灰狼火力全開，除了在進攻端上繳出高效命中率，更是在防守端限制獨行俠的發揮，終場灰狼靠著團隊共6人得分上雙的團隊表現下，以120：96擊敗獨行俠。灰狼這邊由板凳出發的瑞德（Naz Reid）攻下全隊最高的22分與12籃板最為亮眼，獨行俠的狀元弗拉格（Cooper Flagg）則是繳出15分、2助攻的成績，隨著灰狼獲勝，也暫時保住了西區第6的席次。首節灰狼就展現火燙的進攻手感，雖然獨行俠在前半段還能與灰狼打得有來有往，但在首節結束前靠著迪文森佐（Donte DiVincenzo）與瑞德的接連砍分，幫助灰狼瞬間拉開差距，以34：21帶著領先結束首節。次節獨行蝦雖然靠著華盛頓（P. J Washington）帶頭追分，但灰狼仍靠著優異的團隊串聯持續穩住領先優勢，其中蘭德爾（Julius Randle）與瑞德在進攻上的火力，讓獨行俠一直無法有效限制，灰狼也以61：44結束半場。第3節開始，灰狼先是靠著艾德華茲連切帶投連得5分打開氣勢，後續灰狼也靠著獨行俠命中率下滑以及失誤頻頻抓住防守反擊的機會，逐漸將比分一度拉開到30分以上，就將比賽在3節打完就進入到垃圾時間，終場灰狼也以120：96大勝獨行俠。本場比賽，灰狼團隊進攻火力兇猛，一共有6人得分上雙，其中板凳出發的瑞德砍下22分12籃板的優異數據，艾德華茲（Anthony Edwards）今日命中率不佳，但仍繳出14分5籃板的成績，戈貝爾（Rudy Gobert）則是展現禁區的壓制力，繳出15分9籃板的成績。獨行俠這邊狀元弗拉格砍下15分、威廉斯（Brandon Williams）繳出15分、華盛頓繳出13分，僅有3人得分上雙，進攻火力被灰狼壓制。