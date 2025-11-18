我是廣告 請繼續往下閱讀

密爾瓦基公鹿今（18）日傳出傷情警報，球隊當家巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）在對戰克里夫蘭騎士的比賽第二節拉傷左側鼠蹊部，隨後提前退場並缺席下半場。球隊在第一時間證實傷情，讓公鹿整體競爭力蒙上陰影，他預計可能將因為這次傷勢，而缺席數周。字母哥是在一次強勢切入禁區時出現不適，他一瘸一拐地回到防守端後被吹判犯規，隨即主動示意下場，步行返回休息室。由於傷勢位置敏感且被迅速診斷為「鼠蹊部拉傷」，外界普遍認為他可能將缺席數周。本季的字母哥表現火燙，開季12場比賽交出場均32.6 分、11.3籃板與7.1助攻的全能數據，被外界認為正在迎來生涯另一個巔峰。值得注意的是，他本場比賽前就因左膝髕腱問題被列入傷病報告，但仍被教練團認定可上場。公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）上周才表示字母哥膝傷無大礙，如今卻面對另一項新傷勢，對球隊士氣無疑是重大打擊。在阿德托昆博缺席期間，西姆斯（Jericho Sims）與波提斯（Bobby Portis）將分擔更大量的前場輪替時間，而特納（Myles Turner）的球權與進攻責任也勢必增加。公鹿目前正處於東區競爭激烈的階段，字母哥此時受傷，將大幅影響球隊接下來數週的戰力與排名走勢。球迷與球隊也只能期盼，這位兩屆MVP能儘早返場。