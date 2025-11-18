我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）今年休賽季有多名日本球員湧入FA市場，其中豪門紐約洋基休賽季補強方向再添話題。美國媒體《運動畫刊》日前撰文建議洋基隊，應在今年入札市場中積極爭取西武獅王牌今井達也，認為這位27歲右投極可能成為穩定輪值的關鍵補充。洋基先發輪值目前正面臨不小壓力，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）正處於手肘手術後的復健期，羅登（Carlos Rodón）也要等到夏季才能歸隊，而王牌左投弗里德（Max Fried）已滿 31 歲，隊內年齡結構逐漸老化。雖然年輕投手沃倫（Will Warren）與施利特勒（Cam Schlittler）展現潛力，但美媒直言兩人仍缺乏長期實績，不足以支撐賽季前段的不確定性。在此情況下，《運動畫刊》點名今井達也是「最理想的補強人選」。報導指出，今井雖需投入一定簽約成本，但：「以洋基的財力及爭冠需求來看，今井是絕佳選擇，能擔任輪值第二或第三號先發，並陪伴年輕投手成長。」除了《運動畫刊》，《Bleacher Report》也同步報導洋基對今井的興趣，使這名即將申請入札制度的日本右投成為美國媒體最熱議的話題之一。隨著今井達也預計於 19 日（日本時間 20 日）正式申請入札，他的下一站究竟會否是布朗克斯，將成為本次自由市場的重要焦點。