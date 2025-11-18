我是廣告 請繼續往下閱讀

讀賣巨人當家巨砲岡本和真休賽季透過入札制度挑戰MLB大聯盟，根據美國媒體《Southside Showdown》報導，芝加哥白襪的首選就是岡本和真，而非各家競逐的養樂多強打村上宗隆，球探也給出理由，認為岡本和真低揮空率、成熟度都較高，且薪資較便宜，整體而言是CP值更高的選擇。29歲的岡本和真生涯6度入選日職明星賽、3屆全壘打王，從2018年到2023年，他連續6年單季擊出至少30支以上全壘打，本季則因為肘部傷勢，他整季僅打了69場比賽，但仍有15轟貢獻。美國媒體報導，白襪已經派出球探考察岡本和真，他當時已被徵召進入日本隊參加訓練賽。球探透露，「與日本強棒村上宗隆相比，村上的力量更強，未來潛力也可能更大，而岡本被認為是一位更全面的打者，揮棒動作和力量，經常被拿來與芝加哥小熊的鈴木誠也相提並論。」如果白襪正式引進岡本和真，這將是隊史自2005年簽下井口資仁以來，再度延攬日本球員。報導中也提到：「白襪隊球探總監凱勒（David Keller）表示，球隊已聘請新的球探部門，負責日本、韓國聯賽的球探工作，而球隊對岡本的興趣可能預示著球隊發展方向的轉變。」