我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）聖地牙哥教士隊在先發輪值陷入危機之際，率先出手補強。球隊今（18）日宣布與32歲左投哈特（Kyle Hart）簽下一份新的1年合約，年薪100萬美元（約合新台幣3121萬元），並包含2027年球團選項（250萬美元）。哈特曾在2024年於韓職NC恐龍隊繳出亮眼表現，以13勝奪下KBO相當於美國賽揚獎的，之後重返美國加入教士，被韓國球迷譽為「最強左腕的逆輸入」。今年他在教士共出賽20場、拿下3勝3敗，防禦率5.86，季末一度被球隊選擇放棄選項成為自由球員，如今教士重新與他簽約。教士輪值問題嚴峻，王牌達比修有因右肘手術確定，另有席斯（Dylan Cease）與金恩（Michael King）兩位投手成為自由球員，球隊恐將一次失去三名主力先發，使得投手補強成為今冬最高優先事項。在此情況下，教士也被日媒報導為「最先出手」的球隊，積極爭取透過入札制度挑戰 MLB 的西武獅右投，企圖在市場上搶得先機。隨著哈特回歸，加上球隊大動作尋求先發補強，教士新賽季的輪值布局已正式展開。未來是否能成功簽下今井達也，將成為教士休賽季最大焦點。現年39歲的達比修有已經是職業生涯的第2次大手術，2015年效力游騎兵期間，他曾接受Tommy John手術整季報銷；2018年進行關節鏡手術，2023年球季後則因骨刺問題接受可體松注射。近三季以來，他不斷受傷勢困擾，今年賽季中也因右手肘發炎缺席3個月。他坦言肘部的不適讓他一度對未來投球生涯感到不確定。本季達比修有共先發15場，防禦率5.38，投72局送出68次三振。他在大聯盟累積13年資歷、115勝、2075次三振，日美合計生涯208勝，在今年超越黑田博樹，獨居日、美合計勝投王。他與教士隊仍有3季、總額4300萬美元（約為台幣65億）合約在身，但在本次手術後，他復健完成後的未來與定位，目前都仍存在相當不確定性。