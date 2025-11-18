我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）奧克拉荷馬雷霆今（18）日客場迎戰紐奧良鵜鶘，雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）此戰僅打三節比賽，拿下23分、2籃板、8助攻，率領雷霆以126：109大勝鵜鶘，收下近期6連勝，值得一提的是近一週的比賽亞歷山大都只打前三節比賽，末節都在板凳上度過。根據統計，自11月12日雷霆主場戰勝金州勇士的比賽後，亞歷山大連續三場比賽都只打前三節，對上湖人的比賽，雷霆在前三節就把湖人打爆，末節淪為垃圾時間，後續對陣戰績較差的夏洛特黃蜂以及鵜鶘，雷霆同樣在前三節就取得大幅領先，因此讓亞歷山大獲得更多的休息時間。此外根據《StatMuse》統計，亞歷山大本季出賽15場比賽，其中僅有6場在第四節出賽過，這也證明目前雷霆整體戰力強大，即便亞歷山大不在場上，其餘先發球員和板凳都能控制比賽節奏。雷霆目前拿下14勝1敗，不僅獨居西區龍頭，更是聯盟戰績最佳球隊，本季主場至今仍未嘗過敗仗，上賽季拿下隊史首座總冠軍後，雷霆本季將挑戰連霸偉業，目前看來不論是戰力、士氣雷霆都處於巔峰。資料來源：《NBA》、《StatMuse》