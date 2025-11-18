我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約洋基隊今年休賽季原本被期待能「全力補強」，改善球隊在多項位置上的薄弱環節，以重返強權行列。但就在球迷等著大咖球星降臨之際，總管凱許曼（Brian Cashman）最新的補強傳聞卻讓整個布朗克斯瞬間炸鍋。根據MLB記者莫瑞（Robert Murray）報導，洋基正接近與33歲左投亞布羅（Ryan Yarbrough）簽下1年合約。消息一出，球迷反應近乎一面倒的失望與憤怒。報導指出，洋基與亞布羅（Ryan Yarbrough）接近達成1年250萬美元的合約，僅待體檢與細節確認。雖然這項「平價補強」出現得早，象徵球隊希望儘快穩住輪值深度，但亞布羅去年效力洋基期間的表現並不理想，成為球迷不滿的引爆點。亞布羅去年的防禦率為4.36，在64局投球中，被轟出13支全壘打，其ERA+只有94（生涯最低），且在季後賽完全被棄用。對球迷而言，這根本不是能提升球隊競爭力的補強，而是另一個「撿便宜式簽約」。即將邁入大聯盟第9個球季的亞布羅，生涯累積56勝、4.22 ERA。依照洋基隊的補強邏輯，顯然是將他視為能吃局數的左投，並不排除以搖擺人（swingman）的角色使用，在輪值出現缺口時提供支援。不過，洋基總管凱許曼近年來的投手補強屢屢失敗，讓這筆簽約的風險被放大檢視。雖然柯爾（Gerrit Cole）與羅登（Carlos Rodón）都預計從傷兵名單（IL）開季的情況下，亞布羅至少能夠負擔先發任務，但球迷渴望的是能帶領球隊的高層級先發。消息一出，洋基球迷不意外地火力全開，毒舌開罵。社群媒體上湧入大量評論：「太好了，洋基又開始窮酸補強了。」、「他們簽個貝林傑（Cody Bellinger）就當完成休賽季吧。」更有球迷諷刺：「喔，所以凱許曼（Brian Cashman）還活著？」、「凱許曼災難級補強又開始了。」洋基曾傳出有意網羅迪亞茲（Edwin Díaz）、塔克（Kyle Tucker）等大咖，但卻沒有任何實質動作，反而在亞布羅身上率先砸錢，休賽季補強恐再度「雷聲大雨點小」，加深了球迷對總管的不信任感。