我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇奪下世界大賽二連霸後，「Losing is not an option！（輸球不是選項！）」這句話瞬間成為季後賽代表語。然而，日本媒體披露，這句震撼全球球迷的名言，其實不是山本由伸親口說的，或者說他的原意本來並非如此。這句話最初被認為出自13日的記者會，當時山本以日語說出：「無論如何都不能輸。」然而，負責翻譯的園田芳大澄清：「我沒有把這句話翻成『輸球不是選項』。」真正的來源，其實是道奇官方社群的「X（舊 Twitter）」影片。球團在 14 日賽前釋出一支山本抵達球場的影片，並自行將記者會的日文內容「意譯」成英文名言，語意更加堅決且強硬，對於面臨壓力的道奇隊來說，很能提振士氣。這句子也因此在社群平台爆紅，被美國媒體誤認為山本的原話。隨後，這句名言更被印製成球隊T恤，在世界大賽期間於選手間發放，包括主力球員赫南德茲（Kiké Hernández）等人都穿上，讓這句話成為道奇面臨淘汰時的口號。雖然山本本人直到奪冠遊行慶典才第一次真正說出口，但他卻用行動完美詮釋了這句話的精神：在世界大賽第7戰，他無休息日間隔登板，後援率隊取勝，最終幫助道奇隊完成二連霸。一句原本不是山本說的話，最終成了與他傳奇表現緊密相連的象徵，成為一次有趣的「意外」。