我是廣告 請繼續往下閱讀

衛冕世界大賽冠軍的洛杉磯道奇今年休賽季積極補強牛棚，而最新流言指出，道奇正大力追求坦帕灣光芒剛剛被釋出的王牌終結者費爾班克斯（Pete Fairbanks）。31歲的費爾班克斯合約內含1100萬美元球隊選擇權，但光芒卻意外選擇拒絕，使他正式投入自由市場。由於道奇去年的牛棚投資全數失靈，費爾班克斯被視為能立即「止血」的關鍵即戰力。道奇去年砸下巨資補強後援投手，但表現卻是令眾人跌破眼鏡。首先，史考特（Tanner Scott）簽下4年7200萬美元合約，卻繳出4.74 ERA、吞下10次救援失敗（MLB最多）。耶茲（Kirby Yates）簽下1年1300萬美元合約，繳出5.23 ERA，並三度進入傷兵名單（IL），崔南（Blake Treinen）簽下2年2200萬美元合約，繳出5.40 ERA，投出生涯最差成績。相較於道奇牛棚的慘澹數據，費爾班克斯（Pete Fairbanks）在2025年的表現卻是相當亮眼。他繳出27次救援成功（生涯新高）、投出60.1局（生涯最多），防禦率僅有2.83。費爾班克斯四縫線均速高達97.3英里，自2020年至今，他在超過200局的投球中繳出2.90 ERA，排名MLB後援第19名。此外，他的「招牌滑球」更是致命武器，對手打擊率僅.173、揮空率達30.8%。根據薪資預測網站Spotrac分析，預估他將獲得3年4140萬美元（年薪約1380萬）合約，對道奇而言是高效率的投資。為了補強後援陣容，道奇近日也在名單上動作頻頻。11月6日才撿來的左投歐提茲（Robinson Ortiz），10天後就被交易到西雅圖水手，換回22歲右投高夫（Tyler Gough）。道奇此舉背後有兩大目的，歐提茲若不交易將成小聯盟自由球員，道奇將會白白失去他；更重要的是清出40人名單位置。近期捕手羅特維特（Ben Rortvedt）被辛辛那提紅人撿走，使道奇目前有兩個名單空位。市場普遍認為，道奇正為費爾班克斯（Pete Fairbanks）與另一位投手預留位置，以求全力搶下這位救援大物。