洛杉磯道奇隊在今年強勢完成二連霸後，外界普遍認為球隊在休賽季將鎖定「王牌左投」補強，以讓輪值戰力更上一層樓。其中最熱門的名字，就是連續兩年拿下美聯賽揚獎的底特律老虎左投史庫柏（Tarik Skubal）。如果道奇成功找來他，隊伍將與大谷翔平、山本由伸等巨星組成豪華輪值，整體戰力會更上一層樓。不過美媒示警，這筆補強看似夢幻，但背後伴隨的兩大風險。史庫柏今年奪下生涯第二座賽揚獎，被視為現今 MLB 最頂尖的左投之一。道奇若想動念交易，勢必面臨老虎隊的強硬立場。根據美國媒體《Fansided》報導，多位參與總管會議（GM Meeting）的美國記者透露了底特律的立場。老虎總管葛林柏格（Jeff Greenberg）對外表示：「史庫柏是我們的重要成員，我們不會討論任何與交易或延長合約相關的內容。」雖然這句話聽起來普通，但美媒讀取弦外之音後解讀，這句話的真正意思是：「想挖走史庫柏？除非你端出教父級報價（Godfather offer）！」這暗示著老虎隊根本沒有交易意願，除非交易包裹好到難以拒絕。《Fansided》指出，儘管補強效果極大，但道奇若真出手，仍伴隨高風險。雖然史庫柏是現役最強左投之一，但老虎沒有理由便宜賣。任何求購球隊都得付出多名頂級新秀、甚至包含現役主力，以及大量未來資產。換句話說，道奇要他，勢必得掏出「豪華農場底牌」。史庫柏合約只剩1年，幾乎確定在明年休賽季成為自由球員（FA），意味著交易到手不等於能留住他。最糟情況是道奇用超大量資產換到「一年短租」，結果年底就被其他豪門挖走。道奇是否願意冒這個風險？尤其在球隊已經擁有大谷翔平和山本由伸的情況下，是否還願意犧牲掉未來資產，豪賭一年，去組成史上最具話題性的輪值三巨頭？史庫柏是否會成為大谷、山本身邊的下一位王牌隊友？這將是本季休賽期最受矚目的大戲之一。