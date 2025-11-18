我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥小熊隊18日宣布，35歲的前王牌右投漢崔克斯（Kyle Hendricks）正式退休，結束12年的美國職棒大聯盟（Major League Baseball）生涯。這位外號「教授」的技巧派投手，是小熊隊2016年打破108年無冠、破解「山羊魔咒」的重要功臣之一，也被球團視為隊史最具代表性的投手之一。漢崔克斯職棒生涯共12年，11年效力小熊、1年效力天使，累計105勝91敗、防禦率3.79。他在2016年繳出16勝8敗、聯盟最佳的2.13防禦率，獲選明星賽並拿下大聯盟年度防禦率王。在世界大賽中，他於第3戰投4.1局無失分、第7戰先發4.2局失2分，為小熊隊最終的經典奪冠之旅扮演關鍵角色。小熊隊主席Tom Ricketts在聲明中盛讚：「他是小熊隊史上最偉大的投手之一。沒有他不可思議的2016賽季，我們不可能奪下世界大賽冠軍。他總是冷靜沉著，但他的投球讓數百萬球迷激動不已。」漢崔克斯畢業於常春藤名校Dartmouth College，因此被球迷暱稱為「教授」。他並非靠火球吃飯，而是以精準控球、變速球與滾地球為武器，在火球主宰的大聯盟時代走出一條獨特道路。小熊隊於2012年將丹普斯特（Ryan Dempster）交易至遊騎兵，換回當時仍在小聯盟的漢崔克斯，兩年後他升上大聯盟，並成為球隊多年穩定的先發支柱，總計替小熊出賽276場（270次先發），繳出97勝、防禦率3.68。他在去年11月與天使簽下一年合約，本季交出8勝10敗、防禦率4.76的成績，但在8月對老東家小熊的比賽中吞敗，最終在本季結束後宣布退休。這位用聰明與穩定寫下生涯故事的「教授」，正式為他的棒球旅程劃下句點。