美國媒體《The Athletic》與多家紐約記者近日一致指出，紐約洋基確實對日本先發強投今井達也展現高度興趣，但他的預估合約價碼可能高達8年1.9億美元（約合新台幣59.2億元），可能成為洋基補強的最大阻礙。外界普遍認為，這位27歲右投預計將掀起激烈搶人大戰，但洋基是否願意付出高價，仍充滿變數。根據記者Brendan Kuty的消息，洋基將「全力投入」今井達也的自由市場，並視他為長期輪值穩定度的重要補強。然而，球隊內部也相當清楚，一旦加入競爭行列，就必須付出「非常高的代價」。《The Athletic》分析師Tim Britton預測，今井可能獲得一份8年1.9億美元的長約，令多支球隊感到卻步。除洋基外，大都會、教士也被點名為有意競逐的球隊，但目前來看，洋基是最積極的一方。不過，球隊一旦簽下今井，將使先發輪值累積四名「九位數薪資」的投手，包括柯爾（3.24億）、羅登（1.62億）、佛里德（2.18億），總額驚人。今井達也本季效力西武獅，繳出1.92ERA、24場優質先發，被視為具備即戰力與未來性的投手。他具備中高球速、滑球、卡特球與分指球組合，是今年市場最受矚目的日本投手。然而，洋基也同時面臨輪值複雜的健康問題。柯爾（Gerrit Cole）、羅登（Carlos Rodón）、施密特（Clarke Schmidt）都將從傷兵名單開始新球季，球隊預計由佛里（Max Fried）領軍，搭配 希爾（Luis Gil）、沃倫（Will Warren）與新秀施利特勒（Cam Schlittler）撐起開季輪值。雖然補進今井能立即提升戰力，但高額成本令人猶豫。總經理凱許曼（Brian Cashman）曾在GM會議上坦言，洋基已經「太久沒有」從日本市場補進球星，表達強烈補強意願。不過他也承認，球隊目前尚未得到老闆史坦布瑞納的明確預算指示，未來仍有許多不確定因素。美媒評估，洋基確實需要像今井達也這樣的長期穩定投手，但若高達近兩億美元的合約成真，球隊可能難以承受，最終被迫撤出競逐。今井達也是洋基的完美人選，但他也可能是最無法負擔的補強。接下來，洋基是否真正願意砸重金搶人，將成為 MLB 熱門話題之一。