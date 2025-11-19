我是廣告 請繼續往下閱讀

奧克拉荷馬雷霆本季延續奪冠氣勢，以不可阻擋的火力強勢開季，讓多位名人堂球星與球評都開始討論：這支年輕球隊是否已找到「建立王朝的公式」？NBA美國職籃（National Basketball Association）名人堂成員、洛杉磯湖人傳奇前鋒渥錫（James Worthy）便直言，雷霆讓他想起過去的芝加哥公牛、聖安東尼奧馬刺與湖人等傳奇王朝。渥錫接受訪問時表示：「他們走在建立王朝的路上，讓我想到過去那些偉大的王朝隊伍。他們找到了屬於自己的公式，只要持續維持團隊完整度，換上不同拼圖也不影響體系。」他認為雷霆目前深度驚人，就算主力如多爾特（Luguentz Dort）缺陣、威廉斯（Jalen Williams）尚未登場，仍能維持聯盟最佳戰績，展現恐怖上限。雷霆本季開季12勝1敗，是全聯盟最火燙的球隊，延續2024-25球季奪冠後的強勢氣場。當家球星亞歷山大「SGA」（Shai Gilgeous-Alexander）更坦言，去年奪冠過程並非他們的最佳狀態，「說實話，我不喜歡我們奪冠的方式……我認為我們當時沒有打出最好的籃球。」也正因如此，雷霆本季看起來更加專注而渴望衛冕。不僅如此，SGA的個人技術也再次引發球評熱議。知名媒體人Bill Simmons在Podcast節目中點名，SGA有一項技能被忽略：「你不會第一時間想到他的腳步，但那是他的最大武器。他可以在瞬間完全停下身體，再用對手的力量反向突破。我不知道該怎麼防。」Simmons甚至將SGA的腳步與傳奇球星科比·布萊恩（Kobe Bryant）相比，稱他是「獨立電影版科比」──預算更低，但技術細膩、節奏刁鑽、進攻手段充滿美感。「他的腳步、假動作、轉身、切入節奏，都讓我想到科比。他重新把中距離帶回來，而科比一定會喜歡看他打球。」Simmons說。SGA也從不掩飾對科比的崇拜，他曾在訪談中直言：「我打籃球是為了成為最強。如果你問我是否想比科比更強？當然想。不至於是否能做到，我會努力試。」隨著SGA成長成聯盟最難防守的終結者之一，加上霍姆格倫（Chet Holmgren）、威廉斯等年輕核心的快速崛起，雷霆是否真的能打造下一個NBA王朝？若照目前趨勢發展，答案似乎越來越清晰。