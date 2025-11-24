中國女星唐嫣過去曾被助理證實和邱澤交往過，兩人分手後唐嫣則與羅晉搭上線，並在2018年完婚，怎料近日唐嫣與羅晉卻被爆料早就分居，疑似在談離婚。對此，唐嫣、羅晉都未對外回應；日前羅晉的爸爸在北京去世，唐嫣昨（23）日則被拍到出席告別式，陪伴在羅晉身邊，透過行動破除婚變傳聞。
唐嫣、羅晉結婚7年傳婚變 遭爆夫妻分居
唐嫣與羅晉2018年結婚，2020年生下女兒「小小糖」，經常公開曬恩愛，一直是演藝圈模範夫妻的代表。但今年開始，兩人似乎聚少離多，羅晉多在北京陪伴病危的爸爸，唐嫣則繼續住在上海，邊拍戲邊顧女兒，2人長時間的分居讓婚變傳聞不脛而走，但夫妻倆都未正面回應此事。
羅晉爸爸過世 唐嫣偕父親出席告別式
而羅晉的爸爸19日在北京病逝，羅晉悲痛操辦喪事，當時身邊也不見唐嫣身影。唐嫣20日在微博的IP地址更顯示還在上海，沒有前往北京陪伴，讓婚變傳聞越演越烈。直到昨日羅晉爸爸告別式，唐嫣才終於在北京現身，親自送公公最後一程；唐嫣的爸爸也到場致意，結束後，唐嫣夫妻倆一同離開，這才打破婚變說法。
唐嫣昔與邱澤交往2年 分手後愛上羅晉
唐嫣在與羅晉結婚前，其實有一段相當知名的情史，那就是與邱澤的2年地下戀。他們在2010年拍攝《夏家三千金》（又名《把愛搶回來》）時，爆出假戲真做交往，邱澤參加賽車比賽，還被拍到把唐嫣的照片貼在車內，但他堅持不承認戀情，一度讓唐嫣很受傷。
唐嫣的助理在兩人分手後曾出來痛批邱澤是渣男，更說兩人交往期間，唐嫣不僅多次飛到台灣探班、幫邱澤慶生，甚至默默打掃邱澤的住處，幫忙刷馬桶、做家事，卻在2012年底遭分手。而唐嫣情傷後一直是羅晉在身邊陪伴照顧，兩人這才進一步交往。至於邱澤，這段往事讓他背負渣男罵名許久，直到2021年才娶回真愛許瑋甯，並將在本月28日舉辦婚禮。
資料來源：中國狗仔微博
