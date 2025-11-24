中國女星唐嫣過去曾被助理證實和邱澤交往過，兩人分手後唐嫣則與羅晉搭上線，並在2018年完婚，怎料近日唐嫣與羅晉卻被爆料早就分居，疑似在談離婚。對此，唐嫣、羅晉都未對外回應；日前羅晉的爸爸在北京去世，唐嫣昨（23）日則被拍到出席告別式，陪伴在羅晉身邊，透過行動破除婚變傳聞。

我是廣告 請繼續往下閱讀
唐嫣、羅晉結婚7年傳婚變　遭爆夫妻分居

唐嫣與羅晉2018年結婚，2020年生下女兒「小小糖」，經常公開曬恩愛，一直是演藝圈模範夫妻的代表。但今年開始，兩人似乎聚少離多，羅晉多在北京陪伴病危的爸爸，唐嫣則繼續住在上海，邊拍戲邊顧女兒，2人長時間的分居讓婚變傳聞不脛而走，但夫妻倆都未正面回應此事。

▲唐嫣（右）與羅晉（左）演出《錦繡未央》擦出愛火。（圖／唐嫣 IG）
▲唐嫣（右）與羅晉（左）過去是演藝圈出了名的愛侶，今年卻鮮少同框，因此被傳婚變。（圖／微博＠唐嫣）
羅晉爸爸過世　唐嫣偕父親出席告別式

而羅晉的爸爸19日在北京病逝，羅晉悲痛操辦喪事，當時身邊也不見唐嫣身影。唐嫣20日在微博的IP地址更顯示還在上海，沒有前往北京陪伴，讓婚變傳聞越演越烈。直到昨日羅晉爸爸告別式，唐嫣才終於在北京現身，親自送公公最後一程；唐嫣的爸爸也到場致意，結束後，唐嫣夫妻倆一同離開，這才打破婚變說法。

▲羅晉爸爸過世　唐嫣偕父親出席告別式（圖／微博＠劉一朵的娛樂現場）
▲中國狗仔拍到唐嫣（右圖左）一身黑衣，在助理陪伴下，現身羅晉（左圖）爸爸的告別式。（圖／微博＠劉一朵的娛樂現場）
唐嫣昔與邱澤交往2年　分手後愛上羅晉

唐嫣在與羅晉結婚前，其實有一段相當知名的情史，那就是與邱澤的2年地下戀。他們在2010年拍攝《夏家三千金》（又名《把愛搶回來》）時，爆出假戲真做交往，邱澤參加賽車比賽，還被拍到把唐嫣的照片貼在車內，但他堅持不承認戀情，一度讓唐嫣很受傷。

唐嫣的助理在兩人分手後曾出來痛批邱澤是渣男，更說兩人交往期間，唐嫣不僅多次飛到台灣探班、幫邱澤慶生，甚至默默打掃邱澤的住處，幫忙刷馬桶、做家事，卻在2012年底遭分手。而唐嫣情傷後一直是羅晉在身邊陪伴照顧，兩人這才進一步交往。至於邱澤，這段往事讓他背負渣男罵名許久，直到2021年才娶回真愛許瑋甯，並將在本月28日舉辦婚禮。

▲邱澤原來愛過唐嫣！賽車貼她照片祈福、祕戀2年　分手扯進李毓芬（圖／翻攝自搜狐娛樂）
▲唐嫣（右）在嫁給羅晉之前，最出名的就是曾和邱澤（左）談過地下戀。（圖／翻攝自搜狐娛樂）
資料來源：中國狗仔微博

看更多唐嫣相關報導：

唐嫣《繁花》被嫌太醜！遭同事陷害　工廠「搬冰塊」狼狽樣曝光

唐嫣為《繁花》3年不接戲　被王家衛逼哭認「心理狀況有問題」

邱澤不認愛？羅晉告白唐嫣：我的肩膀永遠是妳的依靠

相關新聞

唐嫣羅晉7年婚姻疑終結！知情人士爆料特別甜、中年夫妻人設崩塌

唐嫣主演陸劇遭央視撤播！關鍵錄音檔流出　陳昊森、趙又廷被波及

王家衛遭向太狠批：沒張叔平是個屁！《繁花》諷刺唐嫣風波未平息

邱澤被罵「渣男」眼眶泛淚！昔祕戀唐嫣2年　分手竟與李毓芬有關