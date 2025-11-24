我是廣告 請繼續往下閱讀

▲潤娥不私藏分享《暴君的廚師》拍攝秘辛。（圖／SHOWOFFICE提供）

▲潤娥來台會粉絲開金嗓秀美聲。（圖／SHOWOFFICE提供）

韓國藝人潤娥昨（23）日晚間在台北國際會議中心舉辦《“Bon Appétit, Your Majesty” YOONA Drama Fan Meeting IN TAIPEI》粉絲見面會，整場活動概念從《暴君的廚師》劇中元素延伸設計，不僅重現多段名場面，潤娥更在現場親手示範料理，讓粉絲再次沉浸在《暴君的廚師》的魅力中。見面會由粉絲朗讀《暴君的廚師》劇中《望雲錄》詩詞揭開序幕，「我的摯愛，若有朝一日妳讀到此書，願妳能回到我身邊」，語畢潤娥優雅登場，引爆全場高分貝歡呼，潤娥先以延志永的角色問候粉絲，接著以中文自我介紹：「大家好，我是待令熟手延志永。」她非常感謝粉絲對《暴君的廚師》的支持，「能因為這部作品與大家見面，我真的非常開心，也很期待今晚能和大家一起留下美好的回憶。」活動中潤娥也分享不少幕後拍攝秘辛，她透露劇中「飛機廁所穿越戲」其實在模擬的空間開拍，拍攝時自己被吊鋼絲360度旋轉，「非常暈，但看到完成的畫面後覺得辛苦很值得」，開玩笑說因為場面太真實了，導致現在搭飛機上廁所的時候，都會想起這個畫面，然後會想一下今天是不是有日全食，會不會發生什麼，幸好什麼都沒發生，平安無事地來到這裡了。最令人驚喜的莫過於〈廚師的禮物〉環節，潤娥換上圍裙、化身五星主廚，在舞台上親手示範她為台北粉絲特別準備的三明治食譜，宛如《暴君的廚師》現場版重現，她細心挑選麵包與多樣食材，一邊分享心情，透露抵台後便待在飯店好好休息，還品嚐了牛軋餅，「真的很好吃！」她也笑說自己平時在家會簡單料理，像是沙拉、三明治等家常食物。粉絲們也精心準備了排字應援「雖然沒有還世飯，但我們一定還會再見面的」看到這個畫面，潤娥深受感動，溫暖表示「每次來台北，你們都會為我準備驚喜，真的非常感謝」。手幅應援同樣充滿巧思：「我們的延妃-潤娥啊，若妳看見這句應援語，請知道我們一直在妳身邊」，更讓潤娥忍不住讚嘆：「這麼美麗的文字，到底是怎麼寫出來的？真的太讓人感動了！」，接著潤娥也親手抽出幸運觀眾，送上珍貴的親筆簽名拍立得，台下瞬間爆出一陣陣羨慕驚呼，看到粉絲熱烈反應，她立刻寵粉加碼：「我再多抽兩張吧！等一下我會再補上照片。」意外的驚喜加碼讓全場再次沸騰，粉絲驚呼連連，直呼「寵粉無極限」。潤娥也深情演唱《暴君的廚師》OST〈I Find You〉與〈Deoksugung Stone Wall Path〉，浪漫氛圍瞬間席捲全場。活動尾聲，她向台下粉絲傾訴感謝：「謝謝台北的粉絲給我這麼大的力量。雖然總是隔了一段時間才能再見面，但在無法見面的時光裡，你們依然一直為我加油，也很支持我的戲劇作品，今天能跟大家在這裡見面，真的非常開心。這是我第一次以戲劇的形式舉辦見面會，希望大家能繼續應援我，支持我的作品，直到下次見面都要健健康康地等我回來喔，我愛你們。」隨後，她以〈Deoksugung Stonewall Walkway〉為這場見面會畫下溫柔句點。整場見面會把戲劇世界完整搬上舞台，讓粉絲再次沉浸在潤娥與延志永的魅力之中。