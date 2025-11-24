（11/25新增第二日優惠、第三日優惠預告）好市多黑色購物節來了！官方表示，今年黑五自11月24日至11月30日連續七天登場，本次規模為史上最大，優惠商品最多，超過500款優惠，11月25日第二天必買優惠曝光，包括LG 21公斤滾筒洗衣機一口氣現折7300元，還有液體衛生棉特價，黑五第三天優惠商品預告也出爐了，《NOWNEWS》記者為讀者整理活動懶人包，全檔期每日優惠商品更新，免衝賣場就能看現場優惠商品。

🟡好市多黑五11/24（一）「DAY1優惠商品」

首日賣場全特價清單：好市多黑五首日特價商品！家電、PS5現折3400元　必買清單一次收

▲好市多黑五首日必買優惠一次收。（圖／好市多costco.com.tw）
▲好市多黑五首日必買優惠一次收。（圖／好市多costco.com.tw）
🟡好市多黑五11/25（二）「DAY2優惠商品」


第二天賣場全特價清單：好市多黑五第2天優惠！Dyson現折800元　液體衛生棉、洗衣機特價

▲好市多黑五購物節第二天優惠商品，液體衛生棉也特價了。（圖／好市多提供costco.com.tw）
▲好市多黑五購物節第二天優惠商品，抗噪耳機也特價了。（圖／好市多提供costco.com.tw）
▲▲好市多黑五購物節第二天優惠商品，液體衛生棉也特價了。。（圖／好市多提供costco.com.tw）
▲好市多黑五購物節第二天優惠商品，應景聖誕樹特價。（圖／好市多提供costco.com.tw）
▲好市多黑五購物節第二天優惠商品
▲好市多黑五購物節第二天優惠商品，Dyson吹風機現折近千元。（圖／好市多提供costco.com.tw）
🟡好市多黑五11/26（三）「DAY3優惠商品」

▲。（圖／好市多提供costco.com.tw）
▲好市多黑五第三天優惠預告，洗衣機也加入特價。（圖／好市多提供costco.com.tw）
▲。（圖／好市多提供costco.com.tw）
▲好市多黑五第三天優惠預告，筆電折價8000元。（圖／好市多提供costco.com.tw）
▲。（圖／好市多提供costco.com.tw）
▲好市多黑五第三天優惠預告，顯示器現折超過萬元。（圖／好市多提供costco.com.tw）
▲。（圖／好市多提供costco.com.tw）
▲好市多黑五第三天優惠預告，氣炸烤箱現折600元。（圖／好市多提供costco.com.tw）
🟡好市多黑五11/27（四）「DAY4優惠商品」

🟡好市多黑五11/28（五）「DAY5優惠商品」

🟡好市多黑五11/29（六）「DAY6優惠商品」

🟡好市多黑五11/30（日）「DAY7優惠商品」

🟡好市多黑色購物節日期：美式賣場好市多「黑色購物週 Black Friday」將自11月24日至11月30日連續七天登場

🟡好市多黑色購物節營業時間：黑色購物節期間，營業時間提早至早上8點，閉店時間為晚上9時30分。

▲（圖／好市多提供costco.com.tw）
▲好市多黑色購物節日期、營業時間。（圖／好市多提供costco.com.tw）
🟡好市多黑色購物節送資深會員烤雞、披薩：好市多為了回饋會員，只要是續卡年資滿20年以上的會員，可以免費兌換烤雞；25年以上的會員則是可以兌換披薩，在黑色購物節即將開始的前夕，會員會陸續收到實體信件，裡面夾有感謝信函，持卡到全台賣場就可兌換指定熟食。

若是擔心寄丟，會員也可攜帶會員卡到櫃台查詢年資，不限會員卡別「一般會員」和「黑鑽會員」只要續卡滿20年以上，通通可以免費吃美食。

🟡好市多黑色購物節攻略：

好市多黑五購物節一連七天登場，每日都會新增特價品項，前一日可在好市多官方Facebook或Instagram帳號，搶先看到一部分特價品項。

多數優惠商品會特價到黑色購物節最後一天（11月30日），不過也有部分商品僅特價特定幾天，或是售完不補貨。因此建議想要一次逛到最多特價商品的民眾，可以挑黑色購物節最後一天去逛，不過若是有已經瞄準好的商品，看到特價資訊也可以先跑一趟，避免錯過優惠。

資料來源：好市多

