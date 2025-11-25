我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士今（25）日在主場以134：117擊敗猶他爵士，成功終止三連敗。儘管勇士本季進攻效率僅排名聯盟第23、失誤多達場均16.9次，但此役面對背靠背出戰、且缺少多達7名球員的爵士，終於靠著頭號球星柯瑞（Stephen Curry）狂砍31分的驚人表現，打出久違的漂亮勝仗。值得一提的是，這是柯瑞本季第8場單場投進至少5顆三分球的比賽，正式超越快艇的哈登（James Harden），暫居聯盟第一人。首節爵士氣勢如虹，一度打出11：0的攻勢，但勇士迅速以15：2回應。雙方打得你來我往，首節結束爵士反以9分領先。第二節卻風雲變色，勇士突然全面甦醒，祭出恐怖的21：0攻勢，雖然爵士後段稍微止血，但半場仍落後勇士12分。雙方易籃再戰後，柯瑞開始找回手感，不但連續命中三分，還完成2+1的進算加罰，帶動球隊再度拉開分差。爵士即便在此節中段以一波7：0縮小差距，但勇士馬上靠巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）與替補球員理查德（Will Richard）的攻勢回敬。三節打完勇士已領先22分，勝負幾乎底定。第四節爵士無力再追，勇士穩穩控制住雙位數差距。比賽還剩兩分鐘時，勇士在大幅領先情況下將柯瑞換下，回到板凳席的他心情大好，露出燦爛笑容，成為全場另一個亮點。此役柯瑞表現亮眼，29分鐘內24投12中、三分球17投6中，攻下31分、3籃板、2助攻，還有抄截與兩次火鍋的全面數據。值得一提的是，這是他本季第8場單場投進至少5顆三分球，正式超越快艇的哈登，成為目前聯盟第一人，再次展現他仍是NBA史上最可怕的射手之一。除了柯瑞，勇士其他球員也有出色發揮。巴特勒全場11投8中，繳出18分、6籃板、7助攻，效率極高。新秀理查德雖回到板凳出發，但攻防兩端都很積極，拿下9分、6籃板、2抄截，正負值+29更是全隊第一。至於爵士方面，喬治（Keyonte George）全場17投10中，得到28分、6籃板、7助攻，展現不錯的進攻火力，但馬爾卡寧（Lauri Markkanen）手感低迷，全場僅19投6中，得到17分，無力扭轉比賽。